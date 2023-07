Εννέα σπουδαία ονόματα της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Heritage Hall of Fame

Heritage Hall of Fame

Η FIVA, η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορικών Οχημάτων αποκάλυψε τα ονόματα εννέα κορυφαίων σχεδιαστών, μηχανικών, οδηγών και συλλεκτών αυτοκινήτων που φέτος θα προστεθούν στο Heritage Hall of Fame.

Ο άνθρωπος που ίδρυσε το Vintage and Classic Car Club της Ινδίας κατασκεύασε επίσης μια από τις πιο σημαντικές συλλογές ιστορικών οχημάτων στην πατρίδα του. Το Auto World Vintage Car Museum κοντά στο Ahmedabad είναι το πιο σημαντικό μουσείο αυτοκινήτων της Ινδίας και εξακολουθεί να διευθύνεται από την οικογένειά του.

Βραβευμένος καινοτόμος, εφευρέτης και μηχανικός με επιρροή, ο Per εργάστηκε πρώτα με τη Volvo και στη συνέχεια με τη Saab σε μερικούς από τους πιο διάσημους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής τους. Γνωστός σε πολλούς ως «The Man Who Tamed the Turbo», ήταν υπεύθυνος του εργαστηρίου κινητήρων Saab-Scania όταν η εταιρεία ήταν η πρώτη που εισήγαγε μικρούς στροβιλοσυμπιεστές στους βενζινοκινητήρες.