ΗΠΑ: Χακάρισμα σε τηλέφωνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με λογισμικό υποκλοπής ισραηλινών εταιρειών

Amir Cohen via Reuters

Amir Cohen via Reuters Το λογότυπο της ισραηλινής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας NSO Group μπροστά σε συγκρότημα γραφείων της στην έρημο Αράβα, στο Ισραήλ, 22 Ιουλιου 2021. REUTERS/Amir Cohen

Τα iPhone (Apple Inc) τουλάχιστον εννέα υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ παραβιάστηκαν από άγνωστο δράστη χρησιμοποιώντας εξελιγμένο λογισμικό υποκλοπής spyware που αναπτύχθηκε από την εταιρεία NSO με έδρα το Ισραήλ, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα, μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς σε αποκλειστικό ρεπορτάζ.