Μία 31χρονη έγκυος γυναίκα από το Κεντάκι των ΗΠΑ κατηγορείται ότι προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητο του πρώην συντρόφου της, πετώντας αλάτι στο ρεζερβουάρ και γκλίτερ στους αεραγωγούς του κλιματιστικού, ενώ στη φωτογραφία της σύλληψής της εμφανιζόταν με πλατύ χαμόγελο.

Σύμφωνα με την New York Post, η Στέφανι Καρλκουίστ ξέσπασε στο όχημα μετά από έναν καβγά στις αρχές Ιουλίου. Η αστυνομία αναφέρει ότι εκτός από το αλάτι και το γκλίτερ, έσκισε ένα λάστιχο, ράγισε το παρμπρίζ και τον εσωτερικό καθρέφτη, ενώ κατέστρεψε και την οθόνη του ραδιοφώνου. Οι συνολικές ζημιές εκτιμήθηκαν στα 12.464 δολάρια, καθιστώντας το αυτοκίνητο πρακτικά άχρηστο.

Η Καρλκουίστ παραδέχθηκε μέρος των πράξεών της, εξηγώντας στον οδηγό του γερανού και στη μητέρα του θύματος τι είχε συμβεί. Αργότερα, έστειλε μήνυμα συγγνώμης στον πρώην σύντροφό της μέσω Instagram, υποστηρίζοντας ότι η έκρηξή της οφειλόταν στο άγχος της εγκυμοσύνης.

Κατά την ανάκριση, ομολόγησε ότι είχε βάλει γκλίτερ και ράγισε το παρμπρίζ, αλλά υποστήριξε ότι οι υπόλοιπες ζημιές προήλθαν από τη «φυσιολογική φθορά» του αυτοκινήτου, που δεν είχε συντηρηθεί εγκαίρως.

Τελικά, συνελήφθη και κατηγορείται για κακούργημα φθοράς ξένης περιουσίας, με εγγύηση που ορίστηκε στα 12.000 δολάρια.

Πηγή: New York Post