Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η καταδικασμένη συνεργάτης του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, δήλωσε σε αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι η πολύ συζητημένη «λίστα πελατών» δεν υπάρχει.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεχτεί πιέσεις να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τον Eπστάιν, με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φιλικές σχέσεις στο παρελθόν.

Η Mάξγουελ έδωσε συνέντευξη τον Ιούλιο και, σύμφωνα με το δημοσιευμένο κείμενο της συνέντευξης, δήλωσε ότι δεν ήταν μάρτυρας καμίας ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του Τραμπ ή του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον.

Επίσης, χαρακτήρισε τις κατηγορίες ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλικές σχέσεις με μια ανήλικη κοπέλα στο σπίτι της Maxwell «απίστευτα αδιανόητες».

Η Mάξγουελ ζητά χάρη από τον Tραμπ και έχει κατηγορηθεί ότι είπε ψέματα σε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Η Mάξγουελ εκτίει επί του παρόντος ποινή 20 ετών για σεξουαλική εκμετάλλευση και έχει υποβάλει αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για την αναίρεση της καταδίκης της. Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι θα «υποδέχονταν με χαρά» μια χάρη από τον πρόεδρο.

Λίγο μετά τη συνέντευξη με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε ως προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, η Μάξγουελ μεταφέρθηκε από τη φυλακή της Φλόριντα σε άλλη φυλακή χαμηλής ασφάλειας στο Τέξας. Δεν είναι σαφές γιατί έγινε αυτή η μεταφορά.

Ο Λευκός Οίκος έχει επιμείνει ότι «δεν υπάρχει καμία επιείκεια ούτε συζητείται» στην υπόθεση της Mάξγουελ.

Ο Tραμπ έχει υποστηρίξει ότι έπαψε να έχει σχέσεις με τον Eπστάιν το 2004.

Ο πρόεδρος έχει κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι χρησιμοποιούν την υπόθεση για να αποσπάσουν την προσοχή από θέματα που θεωρεί νίκες της κυβέρνησής του.

Αλλά έχει επίσης αντιμετωπίσει πιέσεις από το ίδιο του το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για περισσότερη διαφάνεια γύρω από τις έρευνες για τον Επστάιν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε την κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα το απομαγνητοφωνημένο κείμενο καθώς και την ηχογραφημένη πρόσφατη κατάθεση που έδωσε η Γκισλέιν Μάξγουελ, η συνεργός του αποθανόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για «έλλειψη διαφάνειας» στην υπόθεση αυτήν.

«Εκτός από τα ονόματα των θυμάτων, στο κείμενο περιλαμβάνεται κάθε λέξη. Δεν διαγράφθηκε τίποτα. Τίποτα δεν κρύβεται» διαβεβαίωσε ο Τοντ Μπλανς, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που πήρε την κατάθεση από τη Μαξγουελ στα τέλη Ιουλίου.



Σύμφωνα με αυτό το κείμενο, η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του Έπστάιν είπε στον Μπλανς ότι ποτέ δεν είδε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε «ανάρμοστο περιβάλλον».

«Ο πρόεδρος ουδέποτε ήταν ανάρμοστος με κανέναν», πρόσθεσε.

Η Μάξγουελ είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει κάποια «λίστα πελατών» του Έπσταιν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δέχεται πυρά από τους υποστηρικτές του ίδιου του πρόεδρου για την απόφασή του να μην δημοσιοποιήσει τους φακέλους της υπόθεσης Έπσταιν. Ο χρηματιστής αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ενώ επρόκειτο να δικαστεί για εμπορία ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς. Ο ίδιος δήλωνε αθώος.

