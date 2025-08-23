Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ, όταν ένα SUV αυτοκίνητο έπεσε με δύναμη σε εστιατόριο του Χιούστον στο Τέξας και χτύπησε ζευγάρι influencers, που εκείνη την ώρα απολάμβανε το γεύμα του.

Πρόκειται για τη Νίνα Σαντιάγκο και τον Πάτρικ Μπλάκγουντ, οι οποίοι την στιγμή του ατυχήματος απολάμβαναν το γεύμα τους με σάντουιτς σολομού, στρείδια και αστακό.

Από το πουθενά, ένα SUV προσέκρουσε στην τζαμαρία του καταστήματος, με τους influencers να εκτοξεύονται από τις θέσεις τους, τρέχοντας μακριά, την ώρα που γύρω τους έπεφταν γυαλιά από την τζαμαρία.

Food influencers were hit by a car while reviewing a burger inside a restaurant pic.twitter.com/OD8pPGzxrp August 18, 2025

Το ζευγάρι, που γλύτωσε την τελευταία στιγμή, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, με τον Πάτρικ να δηλώνει ευγνώμον στο Θεό, μετά από το περιστατικό που βίωσε.

«Είμαι απλά ευλογημένος, ευχαριστώ Θεέ μου. Ευχαριστώ σύμπαν. Είμαι απλά ευλογημένος και ευγνώμων για όλα. Αυτή ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής του», τόνισε.

Η σύντροφός του Πάτρικ παρέμεινε στο νοσοκομείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τονίζοντας ότι δεν αισθάνεται καλά, μετά την περιπέτεια που βίωσε: «Το σώμα μου είναι σφιγμένο, το κεφάλι μου πονάει λίγο, όπως και το σαγόνι μου. Είμαι απλά χαρούμενη όμως που είμαι ζωντανή».

Σε ανάρτησή της στα social media, η Νίνα περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο εστιατόρια, λέγοντας τα εξής:

«Χτύπησε κατευθείαν εμένα στα αριστερά και αυτόν στα δεξιά μου, ενώ εγώ δάγκωνα ένα νόστιμο σάντουιτς με σολομό. Ήρθε από το πουθενά, αλλά επιζήσαμε. Αυτή η εμπειρία μου έδειξε ποιοι είναι πραγματικά σημαντικοί. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να κρατάμε κακίες ή θυμό.

Αφήστε τα πίσω, συγχωρέστε, ζήστε το παρόν και εκτιμήστε τους ανθρώπους γύρω σας, γιατί αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα. Είμαστε ευγνώμονες στο σύμπαν και στον σκύλο μας που πέθανε τον Νοέμβριο του 2024 και μας προστάτευσε από ψηλά».