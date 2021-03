Υπερβαίνοντας την «κατάρα» των φυσικών πόρων

Ο Leif Wenar, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Stanford και συγγραφέας του Blood Oil: Tyrants, Violence and the Rules that Run the World, μας μιλά για την «κατάρα των φυσικών πόρων» που πλήττει τόσο τις χώρες εξαγωγής όσο και τις χώρες εισαγωγής φυσικών πόρων.

Ο καθηγητής Wenar αναλύει πώς οι υπάρχοντες νόμοι διευκολύνουν την εμφάνιση της κατάρας των φυσικών πόρων και υποστηρίζει ότι πρέπει να καταργήσουμε τους ξεπερασμένους εμπορικούς κανόνες που θεμελιώνουν εμπορικές σχέσεις με καταπιεστικούς, βίαιους και διεφθαρμένους πολιτικούς παράγοντες.