Επικριτικό σκίτσο για τον Τραμπ γίνεται viral - Δύο μέρες μετά ο σκιτσογράφος απολύεται

O Μάικλ Ντε Άντερ είναι σκιτσογράφος και μέχρι πρότινος εργαζόταν για τις εφημερίδες Telegraph Journal, The Daily Gleaner, The Times & Transcript και όλα τα ΜΜΕ του New Brunswick στον Καναδά. Εν μία νυκτί έμεινε χωρίς δουλειά. Έγινε λίγες ώρες μετά από επικριτικό του σκίτσο για τον Τραμπ.

Το σκίτσο έδειχνε τον Αμερικανό πρόεδρο να παίζει γκολφ πάνω από τα πτώματα των δύο μεταναστών (πατέρας και κόρης) που πνίγηκαν πρόσφατα προσπαθώντας να εισέλθουν στις ΗΠΑ και η φωτογραφία τους συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Το σκίτσο έγινε viral την περασμένη Τετάρτη. Δύο μέρες μετά ο Μάικλ Ντε Άντερ, ο σκιτσογράφος ανέφερε στο Τwitter πως δεν εργάζεται πια στην εκδοτική εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν στο Νιου Μπρούνσγουικ.

«Σας πειράζει αν παίξω;», ρωτούσε ο Τραμπ τους νεκρούς μετανάστες στο επίμαχο σκίτσο που έγινε viral παγκοσμίως. Ο ίδιος μετά την απόλυσή του που έγινε γνωστή από τον λογαριασμό του στο Twitter, ξεκαθάρισε πως το συμβόλαιο που είχε υπογράψει με την εταιρεία, δεν επιτρέπει (τυπική) απόλυσή του.