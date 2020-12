Επιστήμονες χαρτογράφησαν εκατομμύρια γαλαξίες με νέο τηλεσκόπιο

Αυστραλοί επιστήμονες ανέφεραν ότι ήταν σε θέση να χαρτογραφήσουν ένα εκατομμύριο νέους γαλαξίες χρησιμοποιώντας ένα νέο, προηγμένο τηλεσκόπιο στην έρημο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC,η CSIRO, η εθνική υπηρεσία επιστημών είπε ότι το νέο τηλεσκόπιο δημιούργησε έναν «Άτλαντα» του σύμπαντος σε χρόνο ρεκόρ και άνευ προηγουμένου λεπτομέρεια.

Βάσει της εν λόγω μελέτης, χαρτογραφήθηκαν συνολικά τρία εκατομμύρια γαλαξίες, με τις εικόνες να έχουν λεπτομέρεια διπλάσια αυτής που είχαν προηγούμενες έρευνες. Αστρονόμοι ευελπιστούν πως οι εικόνες αυτές θα οδηγήσουν σε νέες ανακαλύψεις για το σύμπαν.

Η CSIRO ανέφερε ότι η χαρτογράφηση χρειάστηκε μόλις 300 ώρες, ενώ προηγούμενες έρευνες στο σύνολο του ουρανού είχαν πάρει χρόνια. Με τα δεδομένα αυτά διαθέσιμα δημόσια, επιστήμονες ανά τον κόσμο θα είναι σε θέση να μελετήσουν «τα πάντα, από τον σχηματισμό άστρων μέχρι το πώς γαλαξίες και γιγαντιαίες μαύρες τρύπες εξελίσσονται και αλληλεπιδρούν» είπε ο Ντέιβιντ ΜακΚόνελ, επικεφαλής συντάκτης της έρευνας, προσθέτοντας πως «αναμένουμε να βρούμε δεκάδες εκατομμύρια νέους γαλαξίες σε μελλοντικές έρευνες».

Τα αρχικά αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο Publications of the Astronomical Society of Australia. Tο τηλεσκόπιο που χρησιμοποιήθηκε είναι το Askap (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), που είναι μια συλλογή 36 κεραιών (πιάτων) που συνεργάζονται για τη μελέτη του ουρανού. Το σύστημα βρίσκεται στο νότιο ημισφαίριο, στη Δυτική Αυστραλία. Εκτείνεται σε μια περιοχή έξι χιλιομέτρων στο αστεροσκοπείο Μάρτσισον, περίπου 700 χλμ βόρεια του Περθ.

Το Askap πραγματοποίησε την πρώτη του μελέτη στο σύνολο του ουρανού φέτος, καλύπτοντας το 83% του ουρανού και συνολικά τρία εκατ. γαλαξίες. Ο χάρτης δημιουργήθηκε μέσω 903 εικόνων υψηλής λεπτομέρειας- προηγούμενες μελέτες είχαν χρειαστεί δεκάδες χιλιάδες εικόνες για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένους χάρτες του ουρανού.