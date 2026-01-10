Το 1917, μια ομάδα Γερμανών στρατιωτών έφτασε σε στρατιωτικό νοσοκομείο κοντά στο Φράιμπουργκ μετά από εκστρατεία στη Δοβρουτσά, μια περιοχή των Βαλκανίων που είχε πληγεί από ασθένειες. Όλοι οι στρατιώτες είχαν προσβληθεί από μια σοβαρή μορφή δυσεντερίας που προκαλούσε η ομάδα βακτηρίων Shigella – εκτός από έναν στρατιώτη, ο οποίος παρέμενε αξιοσημείωτα ανεπηρέαστος από την θανατηφόρα ασθένεια που είχε πλήξει τους συντρόφους του.

Η περίπτωση τράβηξε την προσοχή του καθηγητή Alfred Nissle, γιατρού στο νοσοκομείο, ο οποίος είχε αναπτύξει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα βακτήρια του ανθρώπινου εντέρου.

Advertisement

Advertisement

Στα πλαίσια των μαθημάτων του, ο Nissle ζητούσε από τους φοιτητές να δώσουν δείγμα κοπράνων, να το «μολύνουν» με παθογόνο στέλεχος Salmonella και να το αφήσουν σε πλάκα άγαρ για μια νύχτα. Συνήθως, η Salmonella κυριαρχούσε πάνω στα υπόλοιπα βακτήρια. Αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις, η ανάπτυξή της ήταν σχεδόν μηδαμινή και κυριαρχούσε το Escherichia coli.

Ο Nissle υποψιάστηκε ότι αυτά τα ειδικά δείγματα περιείχαν στελέχη E. coli ικανά να καταστέλλουν τη δράση της Salmonella, είτε ανταγωνιζόμενα για θρεπτικά συστατικά στο έντερο είτε παράγοντας αντιμικροβιακές ουσίες που κρατούσαν το παθογόνο υπό έλεγχο.

Ονόμασε αυτό το φαινόμενο «αντιγονική δραστηριότητα». Για να το εξερευνήσει περαιτέρω, ανέπτυξε πειράματα που επέτρεπαν την κατάταξη των διαφορετικών στελεχών E. coli σε μια κλίμακα από «αντιγονικά ισχυρά» έως «αντιγονικά ασθενή».

Όταν έμαθε για τον μυστηριώδη στρατιώτη, ο Nissle ήξερε τι έπρεπε να γίνει. Λαμβάνεται δείγμα κοπράνων του στρατιώτη και η ομάδα του κατάφερε να απομονώσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό στέλεχος με αντιγονική δραστηριότητα.

Δεν είναι σαφές πώς προέκυψε αυτό το σπάνιο στέλεχος στο έντερο του άνδρα. Ίσως οφείλεται στη διατροφή της παιδικής ηλικίας, την επαφή με ζώα, τρόφιμα πλούσια σε βακτήρια ή μολυσμένο νερό που εισήγαγε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό στέλεχος E. coli. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ιατρικό ή προσωπικό ιστορικό του (τουλάχιστον όσα γνωρίζουμε).

Όποια και αν ήταν η προέλευσή του, το στέλεχος ήταν μοναδικό. Σε σειρά εργαστηριακών δοκιμών, έδειχνε σταθερά ισχυρή αντιγονική δραστηριότητα απέναντι σε παθογόνα βακτήρια.

Advertisement

Το βακτήριο ονομάστηκε E. coli Nissle 1917, προς τιμήν του ανακαλύπτη του. Ο Nissle άρχισε να καλλιεργεί το στέλεχος μαζικά και να το τοποθετεί σε κάψουλες ζελατίνης, με στόχο τη χρήση του ως θεραπεία. Η βακτηριακή «συνταγή» κατοχυρώθηκε εμπορικά υπό το όνομα Mutaflor, και η παραγωγή της ανατέθηκε σε φαρμακευτική εταιρεία.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο Αδόλφος Χίτλερ, που υπέφερε δια βίου από στομαχικά προβλήματα, λάμβανε δόσεις E. coli Nissle 1917 από τον προσωπικό του γιατρό, Theodor Morrell. Σύμφωνα με τις αναφορές, μετά από έξι μήνες θεραπείας, ο Χίτλερ μπορούσε να τρώει κανονικά χωρίς κοιλιακούς πόνους, αν και τα γαστρεντερικά του προβλήματα επανήλθαν μερικά χρόνια αργότερα.

Πέρα από τις ιστορίες ιστορικών ηγετών, υπάρχει κλινική τεκμηρίωση που στηρίζει τις θεραπευτικές υποσχέσεις του E. coli Nissle 1917. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του στη θεραπεία φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, μειώνοντας τη φλεγμονή και ρυθμίζοντας την ανοσολογική απάντηση του εντέρου. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, έχει εγκριθεί ως πρώιμη θεραπεία για την ελκώδη κολίτιδα, ενώ η σύγχρονη παραγωγή του Mutaflor υποστηρίζει ότι μπορεί να ανακουφίσει χρόνια δυσκοιλιότητα στους ενήλικες και διάρροια στα βρέφη.

Advertisement

Όλα ξεκίνησαν από έναν άγνωστο στρατιώτη, του οποίου το έντερο αντιστάθηκε στη νόσο. Μπορεί να μην μάθουμε ποτέ το όνομά του, αλλά η κληρονομιά του ζει ακόμα στα έντερα πολλών ανθρώπων σήμερα.

Με πληροφορίες από το Iflscience

Advertisement