Στην καρδιά της Πελοποννήσου, σε μικρή απόσταση από τα Καλάβρυτα, βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια φυσικά μνημεία της Ελλάδας: το Κλήμα του Παυσανία. Πρόκειται για ένα ζωντανό κομμάτι ιστορίας, που συνδέει τη φύση με τον μύθο και τον χρόνο.

Με ηλικία που εκτιμάται περίπου στα 3.000 χρόνια και μήκος που φτάνει σχεδόν τα 100 μέτρα, θεωρείται το αρχαιότερο κλήμα στον κόσμο. Η ύπαρξή του καταγράφεται ήδη από τον 2ο αιώνα π.Χ., όταν ο αρχαίος περιηγητής Παυσανίας το περιέγραψε ως «αξιοπερίεργο φαινόμενο», προκαλώντας θαυμασμό ακόμη και στην αρχαιότητα.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, το κλήμα συνδέεται με τον Ηρακλή, ενισχύοντας τον θρυλικό του χαρακτήρα και τη διαχρονική του σημασία. Από το 1975 έχει χαρακτηριστεί επίσημα Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης, ενώ μέχρι και σήμερα παραμένει ζωντανό, χάρη στους νέους βλαστούς που αναπτύσσονται από το ισχυρό ριζικό του σύστημα.

Το κανάλι Up Stories παρουσιάζει σε βίντεο την ιστορία, τους μύθους και τη σημερινή εικόνα του Κλήματος του Παυσανία, αναδεικνύοντας ένα μοναδικό μνημείο που συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να προκαλεί δέος.