Πρόκειται για τα λείψανα ενός εφήβου που θάφτηκε στην Ιταλία πριν από αιώνες και το σώμα του απέκτησε μια σπάνια σμαραγδένια απόχρωση, φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο για ανθρώπινα λείψανα. Τώρα, μια ομάδα ερευνητών φαίνεται πως αποκάλυψε την αιτία αυτής της εντυπωσιακής χρωματικής αλλαγής.

Το κλειδί, σύμφωνα με τους ειδικούς, ήταν το μεταλλικό κιβώτιο από χαλκό στο οποίο είχε ταφεί ο νεαρός.

Ο χαλκός, γνωστός για τις αντιμικροβιακές του ιδιότητες, συνέβαλε τόσο στη διατήρηση των ιστών όσο και στην οξείδωση που δημιούργησε τη χαρακτηριστική πράσινη απόχρωση.

Κατά τη διαδικασία αποσύνθεσης, τα υγρά του σώματος προκάλεσαν διάβρωση του κιβωτίου, με αποτέλεσμα τα ιόντα του χαλκού να διεισδύσουν στα οστά και να αντικαταστήσουν μερικώς το ασβέστιο, ενισχύοντας τη δομή των οστών και δίνοντας στο σώμα σμαραγδένιο χρώμα.

Ο έφηβος, ηλικίας περίπου 12 έως 14 ετών, ανακαλύφθηκε το 1987 στο υπόγειο μιας αρχαίας έπαυλης στη Μπολόνια. Το σώμα του ήταν σχεδόν ακέραιο, εκτός από τα πόδια, και διατηρήθηκε σε εκπληκτική κατάσταση λόγω της χρήσης του χαλκού και των ειδικών συνθηκών του κιβωτίου.

Το δέρμα του είχε αποκτήσει ανοιχτό πράσινο χρώμα, παρόμοιο με αυτό που παρατηρείται στην οξείδωση χάλκινων αγαλμάτων.

Η επικεφαλής της έρευνας, Ανναμαρία Αλαμπίζο, συντηρήτρια έργων πολιτιστικής κληρονομιάς από το πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης, εκτιμά ότι ο θάνατος του εφήβου συνέβη μεταξύ 1617 και 1814. Οι αναλύσεις δεν έδειξαν σημάδια ασθένειας ή τραυματισμού, αφήνοντας την αιτία θανάτου αδιευκρίνιστη.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το κιβώτιο ράγισε κάποια στιγμή, επιτρέποντας τη διαρροή υγρών και τη δημιουργία ενός ξηρού, σχεδόν αεροστεγούς περιβάλλοντος που ενίσχυσε τη φυσική μουμιοποίηση. Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε άλλα ανθρώπινα λείψανα που ήρθαν σε επαφή με χαλκό ή μπρούντζο, όπως το πράσινο μουμιοποιημένο χέρι ενός νεογνού που κρατούσε χάλκινο νόμισμα.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση στο Journal of Cultural Heritage, η πράσινη μούμια της Μπολόνια είναι μοναδική λόγω του συνδυασμού περιβαλλοντικών παραγόντων: οι χαμηλές θερμοκρασίες, η περιορισμένη παρουσία οξυγόνου και η δράση των ιόντων χαλκού συνέβαλαν στη διατήρηση του σώματος και τη χαρακτηριστική σμαραγδένια απόχρωση. Μέχρι σήμερα, αποτελεί το πιο εντυπωσιακό και πλήρες παράδειγμα ανθρώπινης μούμιας που απέκτησε τέτοιο χρώμα.

Με πληροφορίες από dailymail