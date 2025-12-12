Ως κορυφαία αρχαιολογική ανακάλυψη του 2025 χαρακτηρίζει το National Geographic History τον εντοπισμό ανθρώπινων λειψάνων στη Νοτιοανατολική Ασία, τα οποία δείχνουν ότι η πρακτική της μουμιοποίησης μέσω αποξήρανσης με καπνό εφαρμοζόταν πριν από περισσότερο από 12.000 χρόνια.

Η ανακάλυψη αυτή ανατρέπει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, καθώς μεταφέρει την απαρχή της μουμιοποίησης πολύ πριν τις γνωστές αφρικανικές και αμερικανικές παραδόσεις, στερώντας από τις δύο αυτές ηπείρους τον τίτλο των παλαιότερων μούμιων στον κόσμο, σύμφωνα με μια έρευνα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.

Advertisement

Advertisement

Archaeologists excavating burials of hunter-gatherers in Southeast Asia discovered the deceased had been mummified in a smoke-drying process. The burials, some 10,000 years old, are now the oldest known intentionally mummified people in the world!https://t.co/dXuAMm2Mgy pic.twitter.com/2xzsmgrlS9 — Archaeology Magazine (@archaeologymag) December 11, 2025

Το περιοδικό υπογραμμίζει ότι το γεγονός πως εντοπίστηκαν μούμιες σε έντεκα διαφορετικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής αποτελεί ορόσημο, ικανό να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ιστορική εξέλιξη.

Μετατοπίζεται έτσι η εστίαση από τη Μεσόγειο και άλλους κλασικούς πολιτιστικούς πυρήνες προς μια μέχρι σήμερα υποτιμημένη περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού. Η ανακάλυψη όχι μόνο διευρύνει την κατανόησή μας για τις πρακτικές διατήρησης των νεκρών, αλλά επιβάλλει και την αναθεώρηση παλαιότερων θεωριών γύρω από την προέλευση της μουμιοποίησης.

Καθώς διπλασιάζεται ουσιαστικά η ηλικία αυτών των τεχνικών, η επιστημονική κοινότητα καλείται να επαναπροσδιορίσει θεμελιωμένες αντιλήψεις, επιβεβαιώνοντας τον δυναμικό και εξελισσόμενο χαρακτήρα της αρχαιολογίας.



