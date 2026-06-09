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Το μέλλον του ιστορικού «Κόκκινου Σπιτιού» στα Χανιά κρίνεται αύριο, Τετάρτη (10/06), από την αρμόδια επιτροπή, καθώς το εμβληματικό κτίριο αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης.

Στην επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων το «κόκκινο σπίτι» της μαντάμ Ορτάνς από τον «Ζορμπά»

Το κτίσμα που βρίσκεται στη συνοικία Κόκκινο Μετόχι, στα νότια της πόλης αποτέλεσε το σήμα κατατεθέν της περιοχής, χαρίζοντάς της και το όνομά της χάρη στο χαρακτηριστικό κεραμιδί-κόκκινο χρώμα του κατά την περίοδο της ακμής του τον 18ο αιώνα.

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Παρά το γεγονός ότι η αρχαιολογική υπηρεσία το χαρακτήρισε εξαιρετικής αρχιτεκτονικής σημασίας με μοναδικά στοιχεία έπειτα από σχετική αυτοψία, η τρέχουσα κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική λόγω της παρατεταμένης εγκατάλειψης.

Σύμφωνα με την αρχαιολογική υπηρεσία το κτίσμα ανήκει πλέον στο Δημόσιο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του κ. Σχοινά είχε παραχωρηθεί στον Δήμο και ο δημοτικός σύμβουλος ρωτούσε να μάθει τις προθέσεις της δημοτικής αρχής.

Δείτε τις φωτογραφίες από την τωρινή όψη του κτίσματος από το flashnews.gr:

Η ιστορία του κτίσματος

Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών το μετόχι μοιράστηκε σε Μικρασιάτες πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους, αλλά λόγω των συνθηκών και της φτώχειας εγκαταλείφθηκε στην τύχη του χρόνου.

Με εμφανή την φθορά το είδε ο Μιχάλης Κακογιάννης το 1964 όταν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το «Κόκκινο σπίτι» για τμήμα των γυρισμάτων της ταινίας “Ζορμπάς” ως το σπίτι της μαντάμ Ορτάνς καθώς ο ίδιος ήταν γιός μικρασιατών προσφύγων.

Δυστυχώς, το κτίσμα δεν έλαβε την προσοχή και τη φροντίδα που θα άρμοζε σε μία κατοικία ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, με αποτέλεσμα να υποκύψει στη φθορά και την εγκατάλειψη.