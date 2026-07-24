Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ντοκιμαντέρ «Η Πόλη των Αρχαίων Αλιέων» παρουσιάζει την ιστορία και τον αρχαιολογικό πλούτο της βυθισμένης πόλης των Αλιέων στην Αργολίδα.

Η παραγωγή περιλαμβάνει σπάνιο οπτικό υλικό και μαρτυρίες διακεκριμένων αρχαιολόγων και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το έργο αναλύει την πολεοδομική οργάνωση της πόλης, την παραγωγή πορφύρας και τη ζωή των κατοίκων της κλασικής αρχαιότητας.

Ο Σύλλογος Φίλων Πόρτο Χελίου διοργάνωσε την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διαχρονική προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και στην ενθάρρυνση της μελλοντικής αρχαιολογικής έρευνας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την, άγνωστη στο ευρύ κοινό, ιστορία των Αλιέων, μιας σημαντικής πόλης της κλασικής αρχαιότητας στην Αργολίδα, μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει σήμερα βυθισμένο στον κόλπο του Πόρτο Χελίου αναδεικνύει το ντοκιμαντέρ «Η Πόλη των Αρχαίων Αλιέων» μέσα από σπάνιο οπτικό υλικό και τις μαρτυρίες Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων, ερευνητών και ανθρώπων που συνδέθηκαν με τον αρχαιολογικό χώρο.

Οι Γ. Παπαναστασίου και Α. Κύρου στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ.

Το ντοκιμαντέρ, στο οποίο παρουσιάζονται η ιστορία της πόλης, η παραγωγή της περίφημης πορφύρας, η πολεοδομική της οργάνωση, η σημαντική νεκρόπολη και η καθημερινή ζωή των κατοίκων της προβλήθηκε για πρώτη φορά προ ολίγων ημερών στο Πόρτο Χέλι. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων Πόρτο Χελίου (ΣΦΙΠ), παρουσία του Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αδριανού, του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ.Διαμαντούρου, της Ευρωβουλευτού κας Ελεωνόρας Μελέτη, του Δημάρχου κ. Γεωργόπουλου και άλλων εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ερμιονίδας.

Advertisement

Advertisement

Η διδάκτωρ Αρχαιολογίας Ράνια Παπαβασιλείου-Μπαλλή στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ.

Την επιστημονική τεκμηρίωση του έργου επιμελήθηκε η διδάκτωρ Αρχαιολογίας Ράνια Παπαβασιλείου-Μπαλλή, ενώ στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων ο καθηγητής Wolf Rudolph, επί σειρά ετών διευθυντής των ανασκαφών, η δρ Jenny Schlehofer με διατριβή στην νεκρόπολη, ο καθηγητής Bradley Ault με αναφορά στο ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα της πόλης και ο ερευνητής και δημοσιογράφος κ. Άδωνις Κύρου, που ιχνηλάτισε τον αρχαιολογικό χώρο πριν τις ανασκαφές στις δεκαετίες 1950 και 1960.

Γ. Παπαναστασίου, Β. Χρόνης

Πολύτιμες γνώσεις προσφέρουν ακόμη φιλόλογοι και επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ μια ιδιαίτερα ανθρώπινη νότα δίνουν οι ψαράδες και τα παιδιά της περιοχής, που γεφυρώνουν συμβολικά το χθες με το σήμερα.

Την αφήγηση υπογράφει ο ποιητής και συγγραφέας Βαγγέλης Χρόνης.

Το έργο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Πόρτο Χελίου, χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη χορηγών, κατοίκων και επιχειρήσεων της περιοχής, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην πραγματοποίησή του.

Το ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διαχρονικό εργαλείο προβολής της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ερμιονίδας, συμβάλλοντας στην ευρύτερη γνωριμία του κοινού με έναν σημαντικό αλλά από τους λιγότερο γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Παράλληλα, μέσα από την προβολή του αναδείχθηκε η κοινή επιθυμία να συνεχιστεί η αρχαιολογική έρευνα και να προχωρήσει η περαιτέρω ανάδειξη του μοναδικού αυτού αρχαιολογικού χώρου.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Πόρτο Χελίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου και ο Γεν.Γραμματέας κ. Θωμάς Τσουρινάκης απένειμαν τιμητικές αναμνηστικές πλακέτες στους επιστήμονες και σε όλους όσοι συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ και στη μελέτη και ανάδειξη της ιστορίας των Αρχαίων Αλιέων.