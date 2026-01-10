Νέο περιστατικό επίθεσης από λύκο ή μικρή αγέλη λύκων σημειώθηκε στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άγριο ζώο κατασπάραξε ένα αδέσποτο σκυλί, ενώ η επίθεση συνέβη σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τον οικισμό της Αφαίας και κοντά σε σχολική μονάδα, γεγονός που εντείνει τους φόβους για την ασφάλεια κατοίκων και μαθητών.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση λύκου στην Πετρούπολη, η οποία είχε καταγραφεί σε βίντεο και είχε σημάνει συναγερμό για την παρουσία άγριων ζώων κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η παρουσία των λύκων στην περιοχή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, ωστόσο ο αυξανόμενος αριθμός τους δημιουργεί προβλήματα στις παρυφές και εντός των πόλεων.

Advertisement

Advertisement

Τα ζώα φαίνεται να εγκαταλείπουν τα δάση της Πάρνηθας και να κατευθύνονται προς αστικές περιοχές αναζητώντας τροφή, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να καλούν τους κατοίκους σε αυξημένη προσοχή. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία λύκων σε κατοικημένες περιοχές προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια ανθρώπων και κατοικίδιων, ενώ παράλληλα ανοίγει συζήτηση για μέτρα πρόληψης και προστασίας, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω επικίνδυνα περιστατικά.