Eπιστήμονες έλυσαν μυστήριο αιώνων: Πώς εκτοξεύει τους σπόρους της η πικραγγουριά

Alexander Tynank via Getty Images

Alexander Tynank via Getty Images

Τα ευρήματά τους, που δημοσιεύονται στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, εξηγούν ότι ο μηχανισμός εκτόξευσης είναι πιο πολύπλοκος από μια απλή συσσώρευση υγρού και απελευθέρωση εσωτερικής πίεσης. Μαζί με τη διόγκωση των πικρααγγουριών, άλλες φυσικές αλλαγές στο φυτό πριν και κατά τη διάρκεια της έκρηξης διαμόρφωσαν τη γωνία, το ύψος και την απόσταση μιας επιτυχημένης εκτόξευσης σπόρων, σύμφωνα με τη μελέτη.