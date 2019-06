Επιστήμονες για Γροιλανδία: Αν συνεχίσουμε έτσι σε μια χιλιετία δεν θα υπάρχει ίχνος πάγου

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) εκτιμά ότι εάν οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα αυξηθούν κατά 2,6 έως 4,8 C σε προβιομηχανικά επίπεδα. Αν οι εκπομπές μειωθούν δραστικά, αυτό μπορεί να μειωθεί στο 0,3 και 1,7 C. Ένα τρίτο σενάριο είναι οι εκπομπές αερίων κορυφωθούν στα μέσα του αιώνα παρά θα μειωθούν - αν συμβεί αυτό, η αύξηση της θερμοκρασίας θα κυμανθεί μεταξύ 1.1 και 2.6 βαθμούς Κελσίου.

Figure showing Greenland's predicted ice loss over the next 1,000 years under different climate scenarios.