Επιβεβαιώθηκαν τα αίτια θανάτου της Τίνα Τέρνερ

Η Τίνα Τέρνερ σε κονσέρτο στην O2 Arena του ΛΟνδίνου τον Μάρτιο του 2009. via Associated Press

Η Τίνα Τέρνερ πέθανε από φυσικά αίτια, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της θρυλικής τραγουδίστριας.

Το βράδυ της Τετάρτης, ένας εκπρόσωπος της εμβληματικής καλλιτέχνιδας ανακοίνωσε ότι η Τίνα «πέθανε ειρηνικά» στο σπίτι της στη Ζυρίχη της Ελβετίας σε ηλικία 83 ετών «μετά από μακρά ασθένεια».

Έκτοτε, ένας εκπρόσωπος είπε στην Daily Mail ότι ο θάνατος της ερμηνεύτριας του Proud Mary αποδόθηκε σε φυσικά αίτια.

Η Τίνα Τέρνερ είχε προηγουμένως διαγνωστεί με καρκίνο του εντέρου το 2016 και ένα χρόνο αργότερα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού αφού ο σύζυγός της, Ερβιν Μπαχ, της δώρισε ένα από τα δικά του.

«Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι, χάρη στον αγαπημένο μου σύζυγο, Ερβιν, που μου δώρισε ένα από τα νεφρά του, δώρο ζωής, είμαι σε καλή υγεία κι αγαπώ τη ζωή κάθε μέρα», έγραψε η Τίνα στο βιβλίο της Happiness Becomes You: A Guide To Changing Your Life For Good που εκδόθηκε το 2020.

Γνωστή ως Βασίλισσα του Rock ‘N’ Roll, η Τίνα Τέρνερ έγινε αρχικά γνωστή στη δεκαετία του 1960 ως τραγουδίστρια του συγκροτήματος Ike & Tina Turner Revue, με επιτυχίες όπως το Proud Mary και το River Deep – Mountain High.

Αργότερα η Τίνα έκανε επιτυχία ως σόλο καλλιτέχνης, με τα τραγούδια - μεγάλες επιτυχίες όπως τα: What’s Love Got To Do With It, The Best, Private Dancer και GoldenEye, βγαλμένα από την ομώνυμη ταινία του James Bond.



Μετά την είδηση του θανάτου της, θαυμαστές της και συνάδελφοί της απέτεισαν φόρο τιμής στο Διαδίκτυο, με την Μπιγιονσέ, την Νταιάνα Ρος και τον σερ Ελτον Τζον να είναι μεταξύ εκείνων που μοιράζονται αφιερώματα, ενώ φόρο τιμής στη μνήμη της απέδωσαν ακόμα Πρόεδροι των ΗΠΑ.

