Επόμενη στάση Αγάπη

Απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου

Ο Χρήστος Νάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Εργάζεται στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιών & Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα. Το 2018 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον Ελληνικό Πολιτισμό [ΕΑΠ]. Στο μεταξύ, το 2020, παρουσίασε τη διπλωματική του εργασία, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Συμβουλευτικής της ΑΣΠΑΙΤΕ, εξέλιξη της οποίας αποτελεί το παρόν βιβλίο. Το 2021 ολοκλήρωσε το online course Positive Psychology: «Resilience Skills in a Tlme of Uncertainty» [Πανεπιστήμιο της Pennsylvania], ενώ το 2022 ολοκλήρωσε επιτυχώς το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ψυχολογία.