ΥΠΠΟΑ: Η Επιτροπή Αξιολόγησης της μελέτης για την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Christopher Hudson: Ιστορικός Τέχνης και εκδότης του οίκου Lowgill Publishing. Διατελεί Πρόεδρος του Motovun Group of International Publishers (MGIP). Κατείχε ανώτατες θέσεις στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, στο The Getty Museum and Trust, στο Ίδρυμα Aperture, στη Focal Press, Inc. και στην Prentice-Hall. Είναι συνιδρυτής και πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών Μουσείων (IAMP). Το έργο του εστιάζει στις τέχνες και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, με πλήθος εκδόσεων στους τομείς της μοντέρνας τέχνης, της κλασικής τέχνης και της αρχαιολογίας.