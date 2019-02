Έρευνα: Ποιος ευθύνεται για την αύξηση αυτών που πιστεύουν πως η Γη είναι επίπεδη

Ian Cuming via Getty Images

Ερευνητές πιστεύουν πως εντόπισαν τον βασικό «υπαίτιο» για τη μεγάλη αύξηση του αριθμού αυτών που πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη (Flat Earthers): Όπως εκτιμούν, δεν είναι άλλος από το...YouTube.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, η...υποψία αυτή προέκυψε ύστερα από μελέτες πάνω στις μεγαλύτερες συναθροίσεις Flat Earthers στην ετήσια συνδιάσκεψη του «κινήματος» στο Ράιλι της Βόρειας Καρολίνας το 2017 και μετά στο Ντένβερ του Κολοράντο πέρυσι.

Συνεντεύξεις με 30 άτομα έδειξαν πως υπήρχε ένα μοτίβο σε αυτά που έλεγαν ως προς το πώς πείστηκαν ότι η Γη δεν είναι σφαίρα, μα δίσκος. Από τους 30, όλοι εκτός από έναν είπαν πως δεν είχε περάσει καν από το μυαλό τους πως ο πλανήτης μας ίσως να ήταν επίπεδος μέχρι πριν δύο χρόνια, αλλά άλλαξαν άποψη αφού είδαν βίντεο με θεωρίες συνωμοσίας στο YouTube. «Ο μόνος που δεν το είπε αυτό, ήταν εκεί με την κόρη του και τον γαμπρό του, οι οποίοι το είχαν δει στο YouTube και του είχαν πει για αυτό» είπε η Ασέλεϊ Λάντρουμ, που ηγήθηκε της έρευνας στο Texas Tech University.

Στις συνεντεύξεις αποκαλύφθηκε πως οι περισσότεροι έβλεπαν βίντεο από άλλες θεωρίες συνωμοσίας, με εναλλακτικές θεωρίες για την 11η Σεπτεμβρίου, την επίθεση στο Σάντι Χουκ, το αν η NASA πήγε πραγματικά στη Σελήνη κ.α., όταν το YouTube τους παρουσίασε βίντεο με θεωρίες περί «Επίπεδης Γης» ως προτάσεις για να δουν μετά. Κάποιοι είπαν ότι τα έβλεπαν εξαρχής απλά και μόνο για να τα απορρίψουν, αλλά μετά το υλικό τους «κέρδισε».

Η Λάντρουμ είπε πως ένα από τα δημοφιλέστερα βίντεο, το «200 proofs Earth is not a spinning ball» φαίνεται να είναι αποτελεσματικό επειδή προσφέρει επιχειρήματα τα οποία ανταποκρίνονται σε πολλούς τρόπους σκέψης. Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα που ρωτήθηκαν βρέθηκαν πριν περάσει πολύς καιρός να αναρωτιούνται γιατί δεν φαίνεται η καμπυλότητα της Γης κ.α.

Η Λάντρουμ, η οποία παρουσίασε τα αποτελέσματά της στην ετήσια συνάντηση της American Association for the Advancement of Science στην Ουάσινγκτον, είπε πως δεν νόμιζε ότι το YouTube κάνει κάτι λάθος, αλλά πρόσθεσε πως, αν το site ήθελε να βοηθήσει, θα μπορούσε να «πειράξει» τον αλγόριθμο για να προβάλλει πιο ακριβείς πληροφορίες.

«Υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες στο YouTube, αλλά επίσης και πολλή παραπληροφόρηση» είπε η Λάντρουμ. «Οι αλγόριθμοί τους κάνουν ευκολότερο να μπεις στο “τριπάκι”, παρουσιάζοντας πληροφορίες σε ανθρώπους που θα είναι πιο επιρρεπείς σε αυτές».

«Το να πιστεύεις πως η Γη είναι επίπεδη δεν είναι απαραίτητα επιβλαβές από μόνο του, αλλά έρχεται σε “πακέτο” με μια έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και τις αρχές γενικότερα» πρόσθεσε. «Θέλουμε οι άνθρωποι να δείχνουν κριτική σκέψη απέναντι στις πληροφορίες που τους δίνονται, αλλά πρέπει να υπάρχει ισορροπία».

Η Λάντρουμ κάλεσε επιστήμονες και άλλους να δημιουργήσουν τα δικά τους βίντεο στο YouTube για να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση των συνωμοσιολογικών βίντεο. «Δεν θέλουμε το YouTube να είναι γεμάτο βίντεο που λένε ορίστε όλοι οι λόγοι που η Γη είναι επίπεδη. Χρειαζόμαστε άλλα βίντεο που λένε γιατί αυτοί οι λόγοι δεν είναι πραγματικοί, και ορίστε μια σειρά τρόπων που μπορείτε να το διερευνήσετε μόνοι σας».