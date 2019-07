Έρευνα: Τα θαλάσσια «τέρατα» της αρχαίας θάλασσας της...Σαχάρας

Η αρχαία «Διασαχαρική Θαλάσσια Οδός της Αφρικής» (Trans-Saharan Seaway of Africa), που υπήρξε 50-100 εκατομμύρια χρόνια πριν, στην περιοχή της σημερινής Σαχάρας, περιγράφεται σε επιστημονικό άρθρο στο Bulletin of the American Museum of Natural History.

Της έρευνας αυτής ηγήθηκε η Μορίν Ο’Λίρι, καθηγήτρια Ανατομικών Επιστημών στη Renaissance School of Medicine στο Πανεπιστήμιο Stony Brook. Στο επιστημονικό άρθρο περιλαμβάνονται οι πρώτες αναπαραστάσεις/ αναδημιουργίες εξαφανισμένων θαλάσσιων ειδών που ζούσαν σε βιότοπους κατά μήκος της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, λαμβάνοντας υπόψιν και τις κλιματικές αλλαγές και τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας που μπορούν να λάβουν χώρα στον πλανήτη.

Η περιοχή όπου βρίσκεται η σημερινή Έρημος Σαχάρα βρισκόταν κάποτε κάτω από τη θάλασσα- μια εικόνα που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα σημερινά δεδομένα. Η δραματική αυτή διαφορά στο κλίμα στο πέρασμα του χρόνου είναι εμφανίζεται στο γεωλογικό ιστορικό και στα απολιθώματα της δυτικής Αφρικής- την οποία διχοτομούσε μια ρηχή έκταση με αλμυρό νερό.

Όπως λέει η Ο’Λίρι, στοιχεία από αποστολές που είχε πραγματοποιήσει η ίδια στο παρελθόν (1999, 2003 και 2008) στο Μάλι δείχνουν ότι στη θάλασσα εκείνη βρίσκονταν κάποια από τα μεγαλύτερα θαλάσσια φίδια και γατόψαρα που έζησαν ποτέ, «εξαφανισμένα ψάρια που ήταν γίγαντες σε σχέση με τους σημερινούς συγγενείς τους, ψάρια που συνέτριβαν οστρακόδαρμα, τροπικά ασπόνδυλα, κροκόδειλοι με μεγάλα ρύγχη, πρώιμα θηλαστικά και μαγκρόβια δάση».

«Επειδή η θαλάσσια οδός άλλαζε σε μέγεθος και γεωγραφία συχνά, εκτιμούμε πως ίσως να οδήγησε σε “νησιά νερού” που προκάλεσαν γιγαντισμό σε είδη» πρόσθεσε.