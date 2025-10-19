Στα ύψη των Άνδεων της Αργεντινής, μια ομάδα παλαιοντολόγων ανακάλυψε ένα μικρό απολίθωμα δεινοσαύρου που έζησε πριν από περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια και που φέρει τα πρώιμα σημάδια του μακριού λαιμού που χαρακτηρίζει τους σαυροπόδους δεινόσαυρους όπως ο Διπλόδοκος.

Το απολίθωμα, που ονομάστηκε Huayracursor jaguensis, αποτελείται από τον μερικό σκελετό ενός δεινοσαύρου που έζησε κατά την Τριαδική περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκαν οι πρώτοι δεινόσαυροι και οι πρόγονοι των θηλαστικών, διευκρίνισαν οι ερευνητές στην ανακοίνωσή τους. Οι επιστήμονες εικάζουν πως θα είχε μήκος περίπου 2 μέτρα και βάρος περίπου 18 κιλά.

Όπως την Τετάρτη, το ινστιτούτο Conicet, πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα είδη στον κόσμο που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ.

Ο σκελετός που βρέθηκε αποτελείται από τμήμα του κρανίου, πλήρη σπονδυλική στήλη ως την ουρά και σχεδόν ολόκληρα μπροστινά και πίσω άκρα.

Αργότερα, σαυρόποδα όπως ο Βροντόσαυρος και ο Παταγότιταν θα γίνονταν μερικά από τα μεγαλύτερα και μακρόστενα ζώα που έζησαν ποτέ, φτάνοντας σε μήκος τα 35 μέτρα και σε βάρος τα 70 τόνους.

Μέχρι πρόσφατα, θεωρούταν ότι οι πρόγονοι αυτών των μακρόστενων φυτοφάγων δεινοσαύρων, γνωστοί ως σαυροποδόμορφοι, ήταν μικροί, κοντόστενοι και πιθανώς παμφάγοι.

Άλλοι σαυροποδόμορφοι που ζούσαν την ίδια εποχή με τον H. jaguensis ήταν πολύ μικρότεροι, με μήκος περίπου ένα μέτρο, και δεν έδειχναν σημάδια επιμήκυνσης των οστών του λαιμού που παρατηρούνται στο νέο είδος που ανακαλύφθηκε. Οι παλαιοντολόγοι πίστευαν ότι μόνο μετά από αρκετά εκατομμύρια χρόνια οι σαυροποδόμορφοι άρχισαν να αυξάνουν σημαντικά τη σωματική τους μάζα και να επιμηκύνουν το λαιμό τους.

Η ανακάλυψη του H. jaguensis στο ρέμα Σάντο Ντομίνγκο στη βορειοδυτική Αργεντινή, που έγινε από τον Μάρτιν Χετσενλέιτνερ του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας της Αργεντινής και τους συνεργάτες του, αλλάζει την ιστορία για το πώς αυτοί οι δεινόσαυροι απέκτησαν τους μακριούς λαιμούς τους.

«Ο Huayracursor απορρίπτει κάπως την ιδέα μιας σταδιακής μετάβασης, επειδή συνυπήρχε με τους μικρούς, αναλογικά κοντύτερους συγγενείς του», λέει ο Μάρτιν Χετσενλέιτνερ.

Ο δεινόσαυρος είχε μικρό κρανίο σε σύγκριση με τους συγχρόνους του, ισχυρά πίσω άκρα, λεπτούς γοφούς και κοντά χέρια με αρκετά μεγάλα, ισχυρά χέρια.

Αυτό αποδεικνύει ότι η αύξηση του μεγέθους του σώματος και η επιμήκυνση του λαιμού ήταν ήδη εμφανείς από την αρχή της εξελικτικής ιστορίας της γενεαλογίας του, λέει ο Χετσενλέιτνερ.

«Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε ότι γιγάντια ζώα μήκους έως και 40 μέτρων και βάρους άνω των 30 τόνων, όπως ο Αργεντινόσαυρος και ο Παταγοτιτάνος, αποτελούν μέρος μιας γενεαλογικής γραμμής που ξεκίνησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα, με δίποδες μορφές μήκους λίγο πάνω από ένα μέτρο και βάρους μόλις 10 έως 15 κιλά». Advertisement

Οι συντάκτες του άρθρου που δημοσιεύτηκε στην εξειδικευμένη επιθεώρηση Nature εκτιμούν ότι το απολίθωμα αυτό θα γίνει σημείο αναφοράς για τη μελέτη της εξέλιξης των δεινοσαύρων, χάρη στο γεγονός ότι είναι σχεδόν άθικτο.