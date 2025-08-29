Μια εξαιρετικά σπάνια παλαιοντολογική ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες στην Αργεντινή, καθώς έφεραν στο φως έναν σχεδόν άθικτο σκελετό προϊστορικού ερπετού που έζησε την εποχή των δεινοσαύρων. Το απολίθωμα ανήκει στο είδος Kostensuchus atrox, που θεωρείται πρόγονος των σημερινών κροκοδείλων.

Ο σκελετός βρέθηκε στην Παταγονία, στην περιοχή Chorrillo, όπου τα τελευταία χρόνια γίνονται συστηματικές ανασκαφές με σημαντικά ευρήματα. Η σπουδαιότητα της ανακάλυψης έγκειται κυρίως στη μοναδική διατήρηση του απολιθώματος, που περιλαμβάνει ολόκληρο το κρανίο, τις γνάθους και πολλά οστά του σώματος – κάτι εξαιρετικά σπάνιο σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, το ζώο έζησε πριν από περίπου 70 εκατομμύρια χρόνια, στη Μααστριχτική εποχή, στα τέλη της Κρητιδικής περιόδου. Παρότι δεν ήταν δεινόσαυρος, συνυπήρξε με αυτούς και αποτελούσε έναν από τους κορυφαίους θηρευτές του περιβάλλοντός του.

Με μήκος έως 3,5 μέτρα, βάρος γύρω στα 250 κιλά και δόντια κοφτερά σαν λεπίδες, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το Kostensuchus atrox μπορούσε να επιτίθεται και να κατασπαράζει ακόμη και δεινόσαυρους, σκίζοντας εύκολα τη σάρκα τους.

Ta tan ta taaaannnnnn… El momento en que presentaron el Kostensuchus atrox, feroz criatura que dominó la Patagonia hacia el fin de la era de los dinosaurios 👇https://t.co/4NShP2HMHJ pic.twitter.com/rOp9SJxrcd — Nora Bär (@norabar) August 27, 2025

Το όνομα του νέου είδους έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το «Kosten» προέρχεται από τον άνεμο της Παταγονίας στη γλώσσα των ιθαγενών Tehuelche, ενώ το «Souchos» ήταν ο αρχαίος αιγυπτιακός θεός με κεφάλι κροκόδειλου.

Η ανακάλυψη δεν φωτίζει μόνο την εξέλιξη των κροκοδείλων, αλλά και την παλαιοοικολογία της Παταγονίας λίγο πριν από τη μαζική εξαφάνιση των δεινοσαύρων, ανοίγοντας νέους δρόμους για την κατανόηση των οικοσυστημάτων της Κρητιδικής περιόδου.

Πηγή: Interesting Engineering