Ένας ασυνήθιστος δεινόσαυρος με εντυπωσιακά θωρακισμένο σώμα και μακριά αγκάθια στον λαιμό βρέθηκε από τους επιστήμονες.

Το είδος, με την ονομασία Spicomellus afer, ζούσε πριν από περίπου 165 εκατομμύρια χρόνια και αποτελεί το παλαιότερο γνωστό παράδειγμα θωρακισμένων δεινοσαύρων της ομάδας των αγκυλοσαύρων.

Η περίτεχνη εμφάνιση και οι αιχμηρές προεκτάσεις του ζώου που βρέθηκε στο Μαρόκο προκάλεσαν εντύπωση στους ειδικούς, οι οποίοι τώρα θα χρειαστεί να επανεξετάσουν τις θεωρίες για την εξέλιξη αυτών των δεινοσαύρων.

Ο καθηγητής Ρίτσαρντ Μπάτλερ από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, συν-επικεφαλής της έρευνας, περιέγραψε τον δεινόσαυρο ως το «πανκ ροκ» της Ιουρασικής περιόδου, αναφερόμενος στο ακραίο και αντισυμβατικό στυλ της εμφάνισής του.

Η καθηγήτρια Σουζάνα Μέιντμεντ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, επίσης συν-επικεφαλής της μελέτης, τόνισε ότι οι αγκάθες ήταν ενσωματωμένες απευθείας στο οστό, κάτι που δεν παρατηρείται σε κανένα άλλο ζώο, είτε ζωντανό είτε εξαφανισμένο.

«Το ζώο ήταν καλυμμένο με περίεργες προεξοχές σε όλη την πλάτη, συμπεριλαμβανομένου ενός οστέινου “κολάρου” γύρω από τον λαιμό και μιας μορφής όπλου στην ουρά του», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντάς τον ιδιαίτερα ασυνήθιστο.

Η ανακάλυψη είναι τόσο ξεχωριστή που οι επιστήμονες εξετάζουν την πιθανότητα να αλλάξουν τις υπάρχουσες θεωρίες για την εξέλιξη των αγκυλοσαύρων. Μέχρι σήμερα πιστευόταν ότι οι αρχαίοι αγκυλόσαυροι ξεκίνησαν με απλές θωρακίσεις που εξελίχθηκαν σε μεγαλύτερες και πιο εκτεταμένες για να προστατεύουν τα ζώα από τα μεγάλα σαρκοφάγα της Κρητιδικής περιόδου, όπως ο T-Rex.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι ο Spicomellus afer είχε μήκος περίπου τέσσερα μέτρα, ύψος ένα μέτρο και ζύγιζε περίπου δύο τόνους. Παρόλο που δεν υπάρχουν αρκετά δείγματα του σκελετού για ακριβείς αναλογίες, η εκτίμηση βασίζεται στα διαθέσιμα απολιθώματα.

Η ομάδα υποστηρίζει ότι, αντίθετα με την εξέλιξη της απλούστερης και πιο λειτουργικής θωράκισης στους αγκυλοσαύρους της Κρητιδικής, οι πρώτοι θωρακισμένοι δεινόσαυροι της Ιουρασικής περιόδου είχαν πιο περίτεχνη και εντυπωσιακή εμφάνιση.

Τα απολιθώματα ανακαλύφθηκαν από ντόπιο αγρότη κοντά στην πόλη Μπουλεμάν στο Μαρόκο, αποτελώντας τον πρώτο αγκυλοσαύρο που βρέθηκε στην αφρικανική ήπειρο. Ο καθηγητής Μπάτλερ θυμάται τη στιγμή που αντίκρισε τα ευρήματα για πρώτη φορά, δηλώνοντας ενθουσιασμένος από τη μοναδικότητά τους.

Ο Δρ Driss Ouarhache, επικεφαλής της μαροκινής ομάδας από το Πανεπιστήμιο Sidi Mohamed Ben Abdellah, τόνισε ότι η ανακάλυψη προωθεί τη μαροκινή επιστήμη και υπογραμμίζει το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής.

Η έρευνα έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Nature , ανοίγοντας νέους δρόμους για την κατανόηση της εξέλιξης των αγκυλοσαύρων και της παλαιοντολογίας στην Αφρική.

Πηγή: BBC

