Φαίνεται σαν να δημιουργήθηκε μόλις χθες, αλλά αυτό το τεράστιο αβγό που βρέθηκε στην Αργεντινή χρονολογείται πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια και ανήκει σε κάποιο είδος δεινοσαύρων. Το αρχαίο αυγό ανακαλύφθηκε στην επαρχία Ρίο Νέγκρο της Παταγονίας και έχει αφήσει άφωνους τους επιστήμονες παγκοσμίως.

Αν και μοιάζει εντυπωσιακά με αυγό στρουθοκαμήλου, πιθανότατα ανήκε σε ένα μέλος του γένους Bonapartenykus, ενός μικρού σαρκοφάγου θερόποδου που περιπλανιόταν στην περιοχή κατά την ύστερη Κρητιδική περίοδο. Αν και έχουν βρεθεί και άλλα αυγά δεινοσαύρων στην περιοχή, ένα τόσο καλοδιατηρημένο δείγμα είναι εξαιρετικά σπάνιο. Η αρχαιολογική ομάδα εκτιμά ότι μπορεί να περιέχει ακόμη και εμβρυϊκό υλικό, κάτι που θα διερευνηθεί με λεπτομερείς σαρώσεις.

Advertisement

Advertisement

Ο Γκονζάλο Μουνιόζ από το Αργεντίνικο Μουσείο Φυσικών Επιστημών Bernardo Rivadavia δήλωσε στο National Geographic: «Ήταν μια πλήρης και απόλυτη έκπληξη. Τα απολιθώματα δεινοσαύρων δεν είναι σπάνια, αλλά τα αυγά τους είναι πολύ πιο σπάνια.»

Εξήγησε ότι τα αυγά σαρκοφάγων δεινοσαύρων είναι ιδιαιτέρως σπάνια για πολλούς λόγους: πρώτον, οι σαρκοφάγοι ήταν λιγότεροι από τους φυτοφάγους. Επιπλέον, τα αυγά τους είναι πιο «πτηνόμορφα», καθώς η εξελικτική γραμμή των σαρκοφάγων δεινοσαύρων οδήγησε τελικά στα πουλιά. Αυτό σημαίνει ότι τα κελύφη τους είναι λεπτά και εύθραυστα, οπότε καταστρέφονται εύκολα. Η εύρεση τέτοιων αυγών είναι δύσκολη, και γι’ αυτό η ανακάλυψη αυτή θεωρείται εξαιρετική και εντυπωσιακή.

Το αυγό, μαζί με άλλα ευρήματα από τον ίδιο χώρο, θα μεταφερθεί στο Μουσείο Φυσικών Επιστημών της Αργεντινής για λεπτομελέτη. Ο Μουνιόζ εξέφρασε την ελπίδα ότι μπορεί να περιέχει έμβρυο, αλλά απαιτούνται εις βάθος σαρώσεις για να επιβεβαιωθεί η παρουσία του. Αν εντοπιστούν ίχνη ενός αναπτυσσόμενου δεινοσαύρου, αυτή η ανακάλυψη θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες παλαιοντολογικές εξελίξεις στη Νότια Αμερική, προσφέροντας νέες πληροφορίες για την ανάπτυξη και εκκόλαψη των δεινοσαύρων.

Η Αποστολή της Κρητιδικής Περιόδου Ι (Cretaceous Expedition I) αποκάλυψε επίσης δόντια θηλαστικών και σπονδύλους φιδιών, υποδηλώνοντας ότι ο χώρος αυτός ήταν κάποτε τόπος φωλιάσματος, προσθέτοντας περαιτέρω στοιχεία για τη ζωική ποικιλότητα εκείνης της εποχής.

Πηγή: New York Post

Advertisement