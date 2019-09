Εργο του Banksy (πάνω σε φορτηγό 17 τόνων) βγαίνει σε δημοπρασία

Το «Turbo Zone Truck (Laugh now but one day will be in charge)», το οποίο ο Banksy δημιούργησε το 2000, βγαίνει σε δημοπρασία στις 14 Σεπτεμβρίου, από τον οίκο δημοπρασιών Bonhams και αναμένεται να αποφέρει 2 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Βρετανός street artist και ακτιβιστής ζωγράφισε -όταν ακόμη ήταν άσημος- στο εξωτερικό ενός φορτηγού Volvo 17 τόνων μία σειρά μοτίβων απείθαρχης συμπεριφοράς και αναταραχής -άνδρες των SWAT που τρέχουν, φτερωτούς πιθήκους, τη φιγούρα ενός άνδρα με ένα τεράστιο σφυρί ενώ είναι έτοιμος να χτυπήσει μία τηλεόραση που βρίσκεται πάνω σε γρανάζια.

Είκοσι χρόνια πριν, το 1999, προσκάλεσαν τον Banksy στη νότια Ισπανία για να ζωγραφίσει το φορτηγό Volvo με αφορμή ένα πάρτι σε αποθήκη για τους εορτασμούς της χιλιετίας.

Κατά τη διάρκεια του πάρτι, ο Banksy πέρασε τις πρώτες στρώσεις και, τις επόμενες δύο εβδομάδες, ολοκλήρωσε το έργο.