Ετοιμο να σηκώσει αυλαία το Sani Festival

Ο Christian Sands, ένας από τους πιο διακεκριμένους σύγχρονους τζαζ πιανίστες, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να ανοίξει τη φετινή αυλαία του Sani Festival, το Σάββατο 6 Ιουλίου στην ενότητα Jazz on the Hill. Αν και δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 30 του χρόνια, ο αμερικανός μουσικός θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους και δημοφιλείς πιανίστες στη μουσική σκηνή της τζαζ. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει περιοδείες σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ πρόσφατα συμμετείχε στη δισκογραφική δουλειά των Christian McBride και Gregory Porter και ανακηρύχτηκε πρεσβευτής του The Erroll Garner Jazz Project, ενός θεσμού αφιερωμένου στον θρύλο του μεγάλου πιανίστα Erroll Garner. Ο Christian Sands ετοιμάζεται να παρουσιάσει στον μεσαιωνικό πύργο της Σάνης τον νέο του δίσκο με τίτλο “Facing Dragons”, συνοδευόμενος από τον Eric Wheeler στο μπάσο και τον Jerom Jennings στα drums, ενώ μαζί θα παρασύρουν το κοινό στους διεγερτικούς ρυθμούς της groove.

JAZZ ON THE HILL

JAZZ ON THE HILL

13 Ιουλίου

Charles Lloyd Sky Trio

με τους Reuben Rogers & Eric Harland

προσκεκλημένοι: Μαρία Φαραντούρη, Τάκης Φαραζής, Σωκράτης Σινόπουλος

Μια μεγάλη μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της δεύτερης κατά σειρά συναυλίας του Jazz on the Hill, το Σάββατο 13 Ιουλίου: ο λόφος της Σάνης θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για έναν θρύλο της τζαζ, τον σαξοφωνίστα Charles Lloyd, τους εξαιρετικούς μουσικούς του Sky Trio, Reuben Rogers στο μπάσο και Eric Harland στα drums, και τους αγαπημένους έλληνες καλλιτέχνες Μαρία Φαραντούρη, Τάκη Φαραντζή και Σωκράτη Σινόπουλο. Κάτοχος 14 τιμητικών διακρίσεων σε 7 μόνο χρόνια, ο Charles Lloyd, που εμφανίζεται για δεύτερη φορά στον λόφο της Σάνης, χαρακτηρίστηκε από τη New York Times ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Αμερικανικής τζαζ σκηνής: «Παρακολουθώντας την καριέρα του Charles Lloyd, μπορεί κανείς να διανύσει τον χάρτη μιας σπουδαίας πορείας μισού αιώνα στον χώρο της τζαζ. Οι συναυλίες του, γεμάτες από δυναμική και αίσθηση, πρεσβεύουν την άποψη ότι η τζαζ πρέπει να αποτελεί ζωντανό βίωμα».

CLASSICAL WAVES

20 Ιουλίου

Joachim Horsley

The meeting of classical and Cuban music!

Άλλη μια συνάντηση στο λόφο της Σάνης, το Σάββατο 20 Ιουλίου, αυτή τη φορά της κλασικής μουσικής με τους ρυθμούς της Κούβας, στην ενότητα Classical Waves. Ο Joachim Horsley, ένας αναγνωρισμένος μουσικός, συνθέτης και ενορχηστρωτής στην πρώτη και αποκλειστική εμφάνισή του στην Ελλάδα, είναι ένας κορυφαίος αμερικανός πιανίστας, που χρησιμοποιεί το αγαπημένο του μουσικό όργανο για να οδηγήσει το κοινό κάθε φορά σε νέες μουσικές ανακαλύψεις. Έχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι John Legend, Ben Folds, και Michael Bublé, και ενορχηστρώσει ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως τα Disneys’ Big City Greens, Lionsgate’s, Ouija και The Possession, αποκαλύπτει τώρα το φιλόδοξο σόλο πρότζεκτ του: την ανασύνθεση μεγάλων έργων της κλασικής μουσικής μέσα από τη ματιά του αφρο-καραϊβικού ρυθμού. Καταφέρνει έτσι να δημιουργήσει έναν κόσμο όπου οι συμφωνίες του Beethoven και του Mahler πλέκονται με μουσικά στοιχεία από την Κούβα, την Αϊτή και τη Βενεζουέλα, καλώντας τον ακροατή να ταξιδέψει με την ψυχή του και κυρίως με την καρδιά του.

FAMILY SPECTACLE

26 και 27 Ιουλίου

Le Cirque Invisible de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée

The ‘Invisible Circus’ Performance

Το «Αόρατο Τσίρκο» περιοδεύει ασταμάτητα από το 1990 και προσφέρει μια συναρπαστική παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Οι βασικοί συντελεστές του είναι οι Jean-Baptiste Thierrée και Victoria Chaplin, κόρη του Charlie Chaplin και εγγονή του Eugene O’Neill που συνδυάζει τα ταλέντα των προγόνων της γράφοντας ιστορίες με τον δικό της μοναδικό τρόπο, αυτόν της τέχνης της παντομίμας και του ανθρώπινου τσίρκου. Η απόλυτη ανοησία του Thierrée, με την ακανόνιστη κόμη, το διαπεραστικό χαμόγελο και τα παιδικά, σουρεαλιστικά κόλπα μαγείας συναντιέται υπέροχα και αντιφατικά με τη ντελικάτη παρουσία της Chaplin και τις περίτεχνες μεταμορφώσεις της επί σκηνής. Γεμάτη από έξυπνες ιδέες, απλά εκτελεσμένες, η παράσταση αυτή οδηγείται κάθε λεπτό σε μια νέα κορύφωση. Οι εναλλαγές των κουστουμιών και η ευρηματικότητα των δημιουργών κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού, καθώς ακόμα και ένα απλό βλεφάρισμα θεωρείται σπατάλη εικόνας και εμπειρίας.