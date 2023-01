Ετσι θα βλέπαμε τον κόσμο αν ταξιδεύαμε πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός

Boris SV via Getty Images

Ο Αϊνστάιν βάσισε την ειδική θεωρία της σχετικότητας σε δύο υποθέσεις: Την αρχή της σχετικότητας του Γαλιλαίου και τη στθαερά της ταχύτητας του φωτός. Όπως υποστηρίζει ο Ντραγκάν, η πρώτη αρχή είναι κρίσιμης σημασίας, κάτι που οδηγεί στην υπόθεση πως σε κάθε αδρανειακό σύστημα οι νόμοι της Φυσικής είναι οι ίδιοι, και όλοι οι αδρανειακοί παρατηρητές είναι ίσοι. «Κατά κανόνα η αρχή αυτή ισχύει για παρατηρητές που κινούνται ο ένας σχετικά με τον άλλο σε ταχύτητες μικρότερες από αυτήν του φωτός (c) . Ωστόσο δεν υπάρχει θεμελιώδης λόγος για να μην υπόκεινται σε αυτήν παρατηρητές που κινούνται, σε σχέση με τα περιγραφόμενα φυσικά συστήματα, με ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτήν του φωτός» λέει ο Ντραγκάν.

Τι συμβαίνει όταν υποθέσουμε- τουλάχιστον θεωρητικά- ότι ο κόσμος μπορεί να παρατηρηθεί από ένα υπερφωτονικό πλαίσιο αναφοράς; Υπάρχει μια περίπτωση κάτι τέτοιο να επέτρεπε τις βασικές αρχές της κβαντομηχανικής στην ειδική θεωρία της σχετικότητας- και υπόθεση αυτή, από τον Ντραγκάν και τον καθηγητή Αρτούρ Έκερτ, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο «Quantum principle of relativity» που δημοσιεύτηκε δύο χρόνια πριν στο New Journal of Physics.