Eurovision: Το φωτογραφικό άλμπουμ του ημιτελικού

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Η «δική μας» Στεφανία, που γοήτευσε το τηλεοπτικό κοινό, σε εντυπωσιακή χορευτική πόζα. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

SANDER KONING via Getty Images Greece's singer Stefania poses for a photo after a press conference of the Eurovision Song Contest in Rotterdam, on May 20 2021. - The 65th edition of the Eurovision Song Contest final takes place on May 22 in Rotterdam. Due to the Civid-19, only a limited number of visitors are welcome. - Netherlands OUT (Photo by Sander Koning / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by SANDER KONING/ANP/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Η κομψή και νεανική φιγούρα της Στεφανίας αποδείχθηκε μεγάλο ατού μέχρι στιγμής στον διεθνή διαγωνισμό της Eurovision, όπου η τηλεοπτική εικόνα καθορίζει εν πολλοίς και το νικητή. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Και άλλη μια φωτογραφία που αναδεικνύει την ομορφιά της Στεφανίας. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Η Σενχίτ από το Σαν Μαρίνο ποντάρισε σε μία εκρηκτική και πληθωρική ερμηνεία. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

picture alliance via Getty Images Ο Εσθονός Ούκου Σουβίστε σε μία ερμηνεία μαλλον χαμηλών τόνων. Photo: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa (Photo by Soeren Stache/picture alliance via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Ο Μπένι Κρίστο από την Τσεχία ξεκαρδισμένος ανάμεσα στην ομάδα του. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Ο Βίνσεντ Μπουένο από την Αυστρία σε εκφραστική στιγμή κατά την ερμηνεία της μπαλάντας του. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Ο Ραφάλ από την Πολωνία σε φαντεζί χορευτικό στιγμιότυπο με τη βοήθεια του σπέσιαλ φωτισμού. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Η Νατάλια Γκορντιένκο της Μολδαβίας που έβγαλε πολύ κέφι στην σκηνή. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Παθιασμένη στην σκηνή η Χάρικειν από την Σερβία. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Ο Τόμικε Κιπιάνι από την Γεωργία, χωρίς ιδιαίτερα εφέ. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Άντζελα Περιστέρη από την γειτονικής μας Αλβανία. Γνωστή και στο ελληνικό κοινό. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Το συγκρότημα Μπλακ Μάμπα από την Πορτογαλία, που όμως δεν ευτύχησε. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Η Βικτόρια από την Βουλγαρία σε ρομαντική ατμόσφαιρα. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

picture alliance via Getty Images Πολύχρωμη εμφάνιση από την Δανία με τον Γέσπερ Γκρος (δεξιά). Photo: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa (Photo by Soeren Stache/picture alliance via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Η Μπαρμπαρά Πραβί από την Γαλλία στέλνει φιλιά...και κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Ο πανευτυχής Τζέιμς Νιούμαν από την Βρετανία. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images Ο γοητευτικός Μπλας Κάρλο από την Ισπανία. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)