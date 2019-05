Έξαλλη η Νάταλι Πόρτμαν με τον Moby: Δεν είχαμε σχέση - Ήταν ένας μεγαλύτερος «ανατριχιαστικός» άντρας

«Λέει ότι ήμουν 20. Σίγουρα δεν ήμουν. Ήμουν έφηβη, μόλις είχα κλείσει τα 18. Ούτε ο εκδότης του ούτε ο ίδιος τσέκαραν τα στοιχεία, μοιάζει σχεδόν σκόπιμο. Το ότι χρησιμοποίησε αυτή την ιστορία για να πουλήσει το βιβλίο του είναι πολύ ενοχλητικό για μένα. Υπάρχουν πολλά πραγματικά ψέματα και εφευρέσεις»

Και συνεχίζει: «Ήμουν φαν και πήγα σε μια από τις εμφανίσεις του μόλις αποφοίτησα. Όταν συναντηθήκαμε μετά το σόου είπε: ”Ας γίνουμε φίλοι”. Ήταν σε περιοδεία και εγώ δούλευα, γύριζα μια ταινία, οπότε συναντηθήκαμε λίγες φορές πριν συνειδητοποιήσω ότι αυτός ήταν ένας μεγαλύτερος άντρας που ενδιαφερόταν με έναν τρόπο ακατάλληλο», λέει η Πόρτμαν.

Η διαφορά ηλικίας των δύο είναι 16 χρόνια, άρα όταν η ίδια ήταν 18 ετών εκείνος ήταν 34.

Το People επικοινώνησε με τους εκπροσώπους του Moby για ένα σχόλιο για τις δηλώσεις της Πόρτμαν, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.

Το Then It Fell Apart κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στον μήνα και το απόσπασμα για την Πόρτμαν είχε δημοσιευθεί τον Απρίλιο τους The Times.

Ο Moby λέει ότι η νεαρή τότε ηθοποιός, πήγε στα παρασκήνια για να τον συναντήσει μετά από μια συναυλία και άρχισε να φλερτάρει μαζί του. «Ήμουν αμήχανος, και αρχίσαμε να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων. «Θα πάμε στη Νέα Υόρκη σε λίγες ημέρες για τα VMA», είπα. Χαμογέλασε και με κοίταξε στα μάτια. Θα είμαι και εγώ στη Νέα Υόρκη. Μπορούμε να συναντηθούμε; Μου είπε. «Είχα μπερδευτεί», συνεχίζει ο Moby. «Ήμουν ένας φαλακρός πότης που έμενε σε ένα διαμέρισμα που μύριζε σαν μούχλα και η Νάταλι Πόρτμαν ήταν ένα όμορφο κινηματογραφικό αστέρι. Αλλά ήταν εκεί στο καμαρίνι μου και με φλέρταρε».