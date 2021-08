Έξι ευρωπαϊκές χώρες (και η Ελλάδα) προειδοποιούν: Όχι σε ανοιχτά σύνορα για Αφγανούς πρόσφυγες

NurPhoto via Getty Images 6 Ioυνίου 2021. Το τείχος ύψους τριών μέτρων που κατασκευάστηκε έξω από παλαιό στρατόπεδο στα Διαβατά, έξω από την Θεσσαλονίκη, όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες και μετανάστες. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)