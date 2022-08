Ηγέτες, εθνάρχες, οικογενειοκρατία και πολιτικοί αιθεροβάμονες

Μια αρχή του Μάνατζμεντ είναι η αποκαλούμενη Peter Principle που λέει ότι «people tend to be promoted to their level of incompetence», δηλαδή, «οι άνθρωποι τείνουν να προάγονται στο επίπεδο της ανικανότητάς τους». Παραδείγματος χάριν, ένας καλός πωλητής μπορεί να προαχθεί σε μάνατζερ, αλλά δεν έχει τα κατάλληλα εφόδια για να κατευθύνει άλλους υπαλλήλους, ενώ ήταν εξαίρετος πωλητής. Για να επεκτείνουμε και λίγο την ερμηνεία, ένας χειριστικός, ένας επιρρεπής στο μπούλινγκ ή ένας γλυφοκολάριος μπορεί να ανεβούν την ιεραρχία ενός οργανισμού γρήγορα, αλλά δεν έχουν αναγκαστικά την εμπειρία, ταλέντο ή οξυδέρκεια που χρειάζονται στα ανώτερα επίπεδα. Μην ξεχνάμε ότι στα ανώτερα επίπεδα μιάς ιεραρχίας μπορεί να είναι και άλλοι που ανέβηκαν με τον ίδιο τρόπο οπότε το συγκριτικό πλεονέκτημα του παρελθόντος εξανεμίστηκε.