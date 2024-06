Εγκαινιάστηκε ο Πύργος του Πειραιά, ο πρώτος «πράσινος» και «ψηφιακός» ουρανοξύστης της χώρας

Η ολοκλήρωση του Πύργου του Πειραιά χρειάστηκε σχεδόν 50 χρόνια αναμονής και 4 χρόνια εργασιών, όπου εκατοντάδες επαγγελματίες, με κοινό σκοπό την αναγέννηση ενός μύθου, συντονίστηκαν σαν μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Το όραμα, οι φρέσκιες ιδέες, η σύμπνοια και ο προγραμματισμός ήταν τα ξεχωριστά συστατικά της επιτυχημένης συνταγής. Έτσι, προς τιμήν των ανθρώπων αυτών, στο πλαίσιο των εγκαινίων του έργου, δημιουργήθηκε μία έκθεση φωτογραφίας με πορτρέτα, στον 3ο όροφο του κτηρίου, όπου και έλαβε χώρα η τελετή των εγκαινίων. Η έκθεση με τίτλο «People of Piraeus Tower» ανέδειξε μερικούς από τους ανθρώπους που με τη συμβολή τους, αναγεννήθηκε ένα τοπόσημο, σύμβολο του ορίζοντα της σύγχρονης Ελλάδας.

Λίγα λόγια για τον Πύργο του Πειραιά

Ο Πύργος Πειραιά, ως ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης της Ελλάδας, στοχεύει στην ανώτατη πιστοποίηση Platinum, κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) και σε ακόμα μία, παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση, που αφορά την υγεία και την ευεξία των χρηστών του κτηρίου, την πιστοποίηση WELL.