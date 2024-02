Έγκλειστοι ποιητές σ΄ένα σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο Simeon γράφει και εκείνος για το «Φως», αλλά στα αγγλικά: «My light, my life./ When I think of light/ I feel alive. / Light is everything/all I pray is to shine/ like stars in the sky. / I want to be the light to my family and friends/ to help them shine/ brighter than the stars. » και η λάμψη των στίχων του διαχέεται στον χώρο.