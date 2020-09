Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Μία πυξίδα, πολλά χρώματα, καμία κατεύθυνση

To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έδωσε στη δημοσιότητα τα πολύχρωμα πόστερ της 61ης διοργάνωσης, τα οποία υπογράφει ο Βάσκος illustrator Λουίς Μαθόν, τακτικός συνεργάτης των New York Times, New Yorker και Little White Lies .

Λίγα λόγια για τον Λουίς Μαθόν

Ο Λουίς Μαθόν είναι illustrator και animator. Έχει γεννηθεί στο Γκέτσο, στη Χώρα των Βάσκων και ζει στη Βαρκελώνη. Η δουλειά του είναι γεμάτη χρώματα και κίνηση. Για τα έργα του χρησιμοποιεί τόσο ψηφιακά μέσα, όσο και σχεδίαση στο χέρι. Έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ξένα μέσα ενημέρωσης (The New York Times, The New Yorker, Vogue), καθώς και με το βρετανικό κινηματογραφικό περιοδικό Little White Lies, το οποίο συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.