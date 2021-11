Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Στην ταινία «Softie» του Σαμουέλ Τεΐς ο Χρυσός Αλέξανδρος

Ειδική μνεία για την αυθεντική και ουμανιστική της προσέγγιση στην ταινία « Τι Βλέπουμε όταν Κοιτάμε τον Ουρανό; »/ What do we see when we look at the sky? του Αλεξάντρ Κομπερίτζε (Γερμανία - Γεωργία, 2021).

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους Νανούκ Λέοπολντ (σκηνοθέτις, σεναριογράφος), Ρόλαντ Βάις (σχεδιαστής ήχου), Μισέλ Βάλεϊ (ηθοποιός).

Βραβεία Meet The Neighbors

Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors συμμετέχουν δημιουργοί από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους.

Η κριτική επιτροπή για το τμήμα Meet the Neighbors, αποτελείται φέτος από τους Μαρί-Πιερ Μασιά (παραγωγός), Δάφνη Πατακιά (ηθοποιός) και Μάρτιν Σβαϊγκόφερ (δημοσιογράφος).

Το Βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Μικρό Σώμα»/ Small Body της Λάουρα Σάμανι (Ιταλία - Γαλλία - Σλοβενία, 2021).

Σκεπτικό:

Αυτή η ταινία δρόμου, που πραγματεύεται την αγάπη, τη ζωή, τον θάνατο, αλλά και τη ζωή μετά θάνατον, μάς συγκίνησε βαθιά. Ένα αδιανόητο ταξίδι που πραγματοποιεί μια γυναίκα για να σώσει την ψυχή της κόρης της.

Το Βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονεμήθηκε εξ ημισείας στις ταινίες «Η Ιστορία του Βασιλιά Κάβουρα»/The Tale of King Crab των Αλέσιο Ρίγκο ντε Ρίγκι και Ματέο Τζόπις (Ιταλία - Αργεντινή - Γαλλία, 2021).

Σκεπτικό:

Μια εκθαμβωτική ταινία, η οποία μας μεταφέρει από έναν γήινο νατουραλισμό σε μια σουρεαλιστική μονομαχία, λίγο πριν το τέλος του κόσμου.

και

«Η Βέρα Ονειρεύεται τη Θάλασσα»/ Vera Dreams Of The Sea της Καλτρίνα Κρασνίτσι (Κόσοβο - Βόρεια Μακεδονία - Αλβανία, 2021).

Σκεπτικό:

Μια φαινομενικά απλή ιστορία που εξελίσσεται σε ένα πολυεπίπεδο και λεπτεπίλεπτο πορτρέτο μιας θαρραλέας γυναίκας σε εχθρικό περιβάλλον, μέσα από μια καταπληκτική γυναικεία ερμηνεία.

Βραβεία >>Film Forward

Το νεοσύστατο διαγωνιστικό́ πρόγραμμα παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από́ τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών. Η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος >> Film Forward αποτελείται φέτος από τους: Λιλί Ενστάν (καλλιτεχνική διευθύντρια), Ειρήνη Καραγιαννοπούλου (εικαστικός) και Ντάνε Κόμλιγιεν (σκηνοθέτης).

Ο Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward, που συνοδεύεται από́ χρηματικό́ έπαθλο 8.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία «Μαγνητικά Πεδία» / Magnetic Fields του Γιώργου Γούση (Ελλάδα, 2021).

Σκεπτικό:

Για τη συναρπαστική κινηματογράφηση μιας συνάντησης που καταλήγει αληθινή περιπέτεια, με έναν τρόπο που αποπνέει ελευθερία και ανθρωπισμό.

Ο Αργυρός Αλέξανδρος >>Film Forward, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, δόθηκε στην ταινία «Η Μέρα Σήμερα»/ The Day Today του Μαξάνς Σταματιάδης (Γαλλία, 2021).

Σκεπτικό:

Για την απεικόνιση, με έναν ευαίσθητο και μοναδικό τρόπο, της σχέσης μας με την τεχνολογία, τόσο ως ένα ενδεχόμενο μέλλον όσο και ως ένα ωμό παρόν.

Ειδική μνεία έλαβε η ταινία «Ανώτερη»/Superior της Έριν Βασιλόπουλος (ΗΠΑ, 2021).

Σκεπτικό:

Για την προσωπική και τολμηρή εξερεύνηση των μηχανισμών των κινηματογραφικών ειδών και τη δημιουργία μοναδικών χαρακτήρων.

Βραβείο «Podcast »

Το Φεστιβάλ εξερευνά τις εκλεκτικές συγγένειες ανάμεσα στον κινηματογράφο και τα podcast. Την κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος Podcast συγκροτούν οι: Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου (ιδρύτρια & διευθύνουσα σύμβουλος της FRONTSTAGE), Άρης Δημοκίδης (δημοσιογράφος, δημιουργός podcast), Ελισάβετ Χρονοπούλου (σκηνοθέτις, συγγραφέας). Η επιτροπή απένειμε ομόφωνα τα παρακάτω βραβεία:

Το βραβείο Podcast, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στο podcast «Τα Γράμματα που έχω διαβάσει για εκείνη»/ The Letters I Have Read About του Στρατή Χατζηελενούδα (Ελλάδα, 2021).

Σκεπτικό:

Εισάγοντας σ’ ένα podcast τεκμηρίωσης την αφηγηματική ένταση της μυθοπλασίας επεκτείνει την προσωπική του εμπειρία σε μια ιστορία που αφορά και συγκινεί τον ακροατή καταφέρνοντας παράλληλα να σκιαγραφήσει το κοινωνικό και πολιτισμικό προφίλ μιας εποχής.

Ειδική μνεία στο podcast «My Suburb» της Καμίλα Μπουσέ (Σουηδία, 2021).

Σκεπτικό:

Η δημιουργός, μέσω μιας εξαιρετικής σύνθεσης βιωματικών αφηγήσεων, μουσικής και ηχητικών εφέ, αποκαλύπτει την αθέατη ανθρώπινη πλευρά του στοχοποιημένου προαστίου στο οποίο μεγάλωσε, ανατρέπει τα αρνητικά στερεότυπα που το συνοδεύουν και μεταδίδει με μέτρο, ειλικρίνεια και βάθος το συναίσθημά της στον ακροατή.

Βραβείο « Mermaid Award»

Το Mermaid Award απονέμεται στην καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το βραβείο απονέμεται από τριμελή κριτική επιτροπή, την οποία απαρτίζουν φέτος οι: Οκτάβιαν Νταντσίλα (επιμελητής κινηματογράφου, προγραμματιστής φεστιβάλ), Τζεφ Μοντάνα (καλλιτέχνις, ακτιβίστρια, ηθοποιός) και Ειρήνη Βουγιούκαλου (συνιδρύτρια της εταιρείας παραγωγής και post-production Graal).

Το βραβείο έλαβε η ταινία «Κέλτες»/ Celts της Μίλιτσα Τόμοβιτς (Σερβία, 2021).

Βραβεία FIPRESCI (The International Federation of Film Critics)

Η Κριτική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), την οποία απαρτίζουν οι Ηλίας Φραγκούλης, Τερέζα Μπρντέτσκοβα και Ντομένικο Παλατέλα απένειμε τα εξής βραβεία:

Για το Διαγωνιστικό Τμήμα στην ταινία «Σιωπηρή Γη» / Silent Land της Άγκα Βοσίνσκα (Πολωνία - Ιταλία - Τσεχία, 2021).

Για ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2021 (πρεμιέρα) στην ταινία «Μαγνητικά Πεδία» του Γιώργου Γούση.

Βραβείο ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στην ταινία «Μαγνητικά Πεδία» του Γιώργου Γούση.

Σκεπτικό:

Η ζωή και ο θάνατος συνυπάρχουν και αναμετρώνται σκληρά εδώ και κάποιο καιρό, σε μια ούτως ή άλλως σκληρή αρένα. Για τον λόγο αυτό, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου στέκεται δίπλα σε κάθε προσπάθεια των απανταχού Φεστιβάλ να μείνουν ζωντανά. Και απονέμει το βραβείο της σε μια ταινία δρόμου, όπου η διαδρομή της παραλληλίζεται με αυτή της ζωής. Και στο τέλος, η ελπίδα του θαύματος. Πρόκειται για τα Μαγνητικά πεδία του Γιώργου Γούση.

Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες»

Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων (Βουλή-Τηλεόραση), με κριτική επιτροπή τους​ Άρη Φατούρο, σύμβουλο προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής, Κώστα Δήμο, συντονιστή προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής και Άννα Κοτζιά, υπεύθυνη του Νεανικού Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής, απένειμε το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» στην ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος «Η Σκουριά»/The Rust/ La Roya του Χουάν Σεμπαστιάν Μέσα (Κολομβία – Γαλλία, 2021).

Σκεπτικό:

Η Βουλή των Ελλήνων απονέμει το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε μια ταινία που διαπραγματεύεται στοχαστικά την αφοσίωση ενός νέου στην προγονική φροντίδα της γης σε πείσμα των σειρήνων της εγκατάλειψης, αναδεικνύοντας συγχρόνως με δεξιοτεχνία την απαράμιλλη ομορφιά ενός απειλούμενου φυσικού τοπίου.

Βραβεία ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απένειμε στο πλαίσιο του φεστιβάλ δύο βραβεία:

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, στην ελληνική ταινία που κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής FIPRESCI «Μαγνητικά Πεδία» του Γιώργου Γούση / Magnetic Fields του Γιώργου Γούση.

Το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, το βραβείο ΕΡΤ Agora Works in Progress, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίθηκε στα Works in Progress «Silence 6-9», σε σκηνοθεσία Χρήστου Πασσαλή και παραγωγή Μαρίας Δρανδάκη, Homemade Films (Ελλάδα).

Βραβεία Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Το Ελληνικό́ Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) έδωσε δυο βραβεία.

Το βραβείο αξίας 5.000 ευρώ́ σε ταινία έλληνα πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή ελληνίδας πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας σε ελληνική παραγωγή που εντάσσεται στο πρόγραμμα Επίσημη Πρώτη. Την επιτροπή του βραβείου αποτελούν οι: Γιώργος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης & Παραγωγής, Βένια Βέργου, Διευθύντρια Hellenic Film Commission, Αθηνά Καλκοπούλου, Διευθύντρια Προώθησης - Hellas Film.

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία «Μαγνητικά Πεδία»/ Magnetic Fields του Γιώργου Γούση.

Σκεπτικό:

Το βραβείο απονέμεται ομόφωνα σε έναν σκηνοθέτη με τόση πίστη στον εαυτό του ώστε να εμπιστευτεί τους ηθοποιούς και την ομάδα του προκειμένου να συνθέσουν ένα τρυφερό road movie όπου οι αδυναμίες των ηρώων τούς φέρνουν αντιμέτωπους με την ανάγκη τους για έναν νέο προσανατολισμό στη ζωή τους.

Το βραβείο αξίας 1.500 ευρώ́ (Location Award, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ) σε location manager ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας σε ελληνική́ παραγωγή́ που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα. Η κριτική επιτροπή του βραβείου αποτελείται από τους: DanConnolly, locationmanager από το Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος του ΔΣ του LocationManagersGuildInternational (LMGI), Βασίλη Ντινόπουλο, location manager, μέλος του LMGI, Βένια Βέργου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission.

Τοβραβείοαπέσπασε o location manager Μαρίνος Σκλαβουνάκης για την ταινία «Μαγνητικά Πεδία»/ Magnetic Fields του Γιώργου Γούση.

Σκεπτικό:

Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, ο ρόλος του Location Manager στη δημιουργία ταινιών είναι αναπόσπαστο μέρος του δημιουργικού συνόλου, με μια συλλογική έννοια. Είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος που περιλαμβάνει έναν μοναδικό συνδυασμό αρχικά μιας δημιουργικής ματιάς, ευαίσθητης στις αδιόρατες λεπτομέρειες και απαιτήσεις του σεναρίου, και στη συνέχεια της όλης διαδικασίας, των Πρακτικών, Διπλωματικών και Υπολογιστικών δεξιοτήτων προκειμένου να δημιουργηθεί μια ταινία ως πραγματικότητα σε κάποιο location. Με τη συγκεκριμένη ταινία, ΟΛΟΙ νιώσαμε ότι η κατανόηση και η γνώση που επέδειξε ο Location Manager στο στάδιο του scouting (ρεπεράζ) ανέδειξαν το ελληνικό τοπίο (αν και όχι τα τυπικά γνωστά τουριστικά πανοράματα) ως παρόλα αυτά ατμοσφαιρικό, λιτό… ακόμη και επικό. Αυτό που γνωρίζουμε στα λατινικά ως «Genius Loci» ή «το Πνεύμα του Τόπου». Αποκαλύπτοντας τη μελαγχολική Ψυχή αυτής της άγνωστης πλευράς ενός ελληνικού νησιού, ο Location Manager μετέφερε δημιουργικά τον τόνο και το συναισθηματικό τοπίο/υπόβαθρο των χαρακτήρων της ταινίας. Ως εκ τούτου, οι ίδιες οι Τοποθεσίες μας μίλησαν και έγιναν ένας ακόμη χαρακτήρας της ταινίας. Αναγνωρίζουμε ότι ο Location Manager κατάλαβε διαισθητικά ότι, όπως με κάθε ελλειπτική Οδύσσεια, σημασία έχει το ίδιο το Ταξίδι… όχι ο Προορισμός.

Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, με αφορμή́ την 40ή επέτειο ιδρύσεως του, θέσπισε το 2019 το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το έπαθλο απονεμήθηκε σε ταινία του ελληνικού́ προγράμματος που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ. Η ταινία θα πρέπει να επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική́ πρόταση, να προάγει την κινηματογραφική́ τέχνη και να αναδεικνύει τις συγγένειες της με τις άλλες τέχνες. Η φετινή́ επιτροπή́ αξιολόγησης αποτελείται από́ τη σκηνοθέτιδα Αγγελική Αντωνίου, την παραγωγό Ρέα Αποστολίδη και τον διευθυντή́ φωτογραφίας Γιώργο Φρέντζο.

Το βραβείο δόθηκε εξ ημισείας σε δύο ταινίες «που μας αποκαλύπτουν άγνωστους κόσμους συμπολιτών μας, που ζουν δίπλα μας αλλά τους προσπερνάμε ή και τους αποφεύγουμε»:

«Αγία Έμυ» / Holy Emy της Αρασέλης Λαιμού (Ελλάδα – Γαλλία – ΗΠΑ, 2021).

Σκεπτικό:

Η Αρασέλη Λαιμού στην Αγία Έμυ, με διάφανη ματιά, μας οδηγεί σε ένα κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας. Η ηρωίδα μεγαλώνει με την αδελφή της στη φιλιππινέζικη κοινότητα του Πειραιά και κινείται ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, σε έναν κόσμο που αν και βρίσκεται δίπλα μας δεν βλέπουμε ή ίσως και να τον αποφεύγουμε. Μια πρωτότυπη, κινηματογραφική ταινία, γυρισμένη με σκηνοθετική δεινότητα, δύναμη, οξυδερκές, ρεαλιστικό βλέμμα και από την άλλη με συγκινητική τρυφερότητα και προστατευτική διάθεση για τους πρωταγωνιστές της και τα συναισθήματά τους.

«18» του Βασίλη Δούβλη (Ελλάδα, 2021).

Σκεπτικό:

Ο Βασίλης Δούβλης στην ταινία 18 μάς μεταφέρει στην Αθήνα της οικονομικής κρίσης και τις ζωές μιας ομάδας μαθητών λυκείου. Με ένταση και ρεαλισμό, ο σκηνοθέτης μας παρασύρει στην καρδιά του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και της ανεξέλεγκτης βίας στα σχολεία καθώς οι ήρωές του γνωρίζουν το αληθινό πρόσωπο του φασισμού και καλούνται να πάρουν θέση. Ένα επίκαιρο, σκληρό αλλά και τρυφερό πορτρέτο των σημερινών δεκαοκτάρηδων αλλά και της ελληνικής πραγματικότητας.

Βραβείο WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, του τμήματος Meet the Neighbors ή του τμήματος >>Film Forward για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά και παρουσία μπροστά ή πίσω από την κάμερα. Τη φετινή κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι: Αντουανέττα Αγγελίδη (σκηνοθέτις), Ρέα Βαλντέν (θεωρητικός του κινηματογράφου) και Έφη Σκρομπόλα (creative producer).

Το βραβείο έλαβε η ταινία «Αγία Έμυ» / Holy Emy της Αρασέλης Λαιμού.

Σκεπτικό:

Μια ευφυής διαπραγμάτευση των πολλαπλών προσώπων της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης. Απέναντι στη θρησκοληψία, την ταξικότητα, τον ρατσισμό και τον σεξισμό, στήνει μια ιστορία αντιστάσεων και αλληλεγγύης των καταπιεσμένων, αλλά και απελευθέρωσης και αποδοχής της γυναικείας δύναμης.

Βραβεία Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης

Η Επιτροπή́ του Βραβείου Νεότητας, η οποία αποτελείται από́ φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απονέμει τα βραβεία της σε ελληνικές ταινίες που κάνουν την πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Επιμέλεια Επιτροπής Βραβείου Νεότητας: Δρ. Μπέτυ Κακλαμανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Ιστορία & Θεωρία Κινηματογράφου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η φετινή́ πενταμελής επιτροπή́ απαρτίζεται από́ τους Ελένη Σάντολη (πρόεδρος), Γρηγόρη Λαζαρίδη, Δήμητρα Πιέρρου, Αιμιλία Τζώτζα, Σοφία Τζώτζα.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας «Καλάβρυτα 1943»/ Echoes Of The Past του Νικόλα Δημητρόπουλου (Ελλάδα 2021).

Σκεπτικό:

Αποφασίσαμε να τιμήσουμε μία ταινία η οποία αντλώντας δύναμη από τα ιστορικά γεγονότα και διάφορες πηγές, κατάφερε μέσα από τη μυθοπλασία να «αποκαλύψει» το μέγεθος της ναζιστικής θηριωδίας, υπό την οπτική μάλιστα του θύτη, ο οποίος αναζητά μέσα του, έστω και την ύστατη στιγμή, το ελάχιστο ψήγμα ανθρωπιάς, καθηλώνοντας κοινό και κριτικούς. Πιστεύουμε πως η «φλόγα» αυτής της ταινίας, είναι αναγκαίο να διαδοθεί και εκτός των ορίων της χώρας μας, ούτως ώστε να γίνει κατανοητό από όλους, το ξεκάθαρο για εμάς μήνυμά της. Μηδενική ανοχή στον φασισμό.

Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας «.DOG» της Γιάννας Αμερικάνου (Κύπρος - Ελλάδα, 2021).

Σκεπτικό:

Όσον αφορά το ειδικό βραβείο η ματιά μας επικεντρώθηκε σε μια ταινία που μέσα από την εφηβική οπτική, μας φέρνει αντιμέτωπους με την πανανθρώπινη ανάγκη να γνωρίσουμε τις ρίζες μας ώστε να νοηματοδοτησουμε την ύπαρξη και τελικά να εδραιώσουμε τη θέση μας στον κόσμο. Μια ταινία για την οικογένεια, όχι την εξ’ αίματος, αυτήν που μας υπαγορεύεται βιολογικά και καλούμαστε να αποδεχτούμε αδιαμαρτύρητα, αλλά για την ουσιαστικότερη έκφρασή της μέσα από μια σε εισαγωγικά «απλή» φιλία. Ειδικότερα, σε μια κοινωνία σαν τη δική μας, αποξενωμένη, εσωστρεφή, με εύθραυστα πλέον οικογενειακά θεμέλια, η ανάγκη του «ανήκειν» που εξερευνά η ταινία, φαντάζει πιο επιτακτική και επίκαιρη από ποτέ. Όχι μόνο για εμάς τους νέους, αλλά για όσους αποζητούν την ψυχική απελευθέρωση.

Bραβεία Κοινού FISCHER

Διεθνές Διαγωνιστικό στην ταινία «Αγέλη Προβάτων» / PACK OF SHEEP του Δημήτρη Κανελλόπουλου, Ελλάδα – Σερβία – Αλβανία, 2021.

Ελληνικής Ταινίας στην ταινία «Ο Άνθρωπος με τις Απαντήσεις» / THE MAN WITH THE ANSWERS του Στέλιου Καμμίτση, Κύπρος – Ελλάδα – Ιταλία, 2020.

Διαγωνιστικό Meet the Neighbors στην ταινία «Ο Άνθρωπος με τις Απαντήσεις»/ THE MAN WITH THE ANSWERS του Στέλιου Καμμίτση, Κύπρος – Ελλάδα – Ιταλία, 2020.

Διαγωνιστικό >>Film Forward στην ταινία «Η Μέρα Σήμερα / THE DAY TODAY του Μαξάνς Σταματιάδης, Γαλλία, 2021.

Ανοιχτοί Ορίζοντες στην ταινία «Ψίθυροι Πολέμου»/ WHISPERS OF WAR του Φλόριαν Χόφμαν, Γερμανία, 2021

Ματιές στα Βαλκάνια στην ταινία «Η Βασίλισσα της Κυψέλης» / HIVE της Μπλέρτα Μπασόλι, Κόσοβο - Ελβετία – Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, 2021.