Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Χρυσός Λέοντας στον Πέδρο Αλμοδόβαρ, βραβείο στη Νικόλ Κίντμαν

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ με τον Χρυσό Λέοντα για την ταινία του «The Room Next Door», Φεστιβάλ Βενετίας, 7 Σεπτεμβρίου 2024. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) via Associated Press

Μετά από 11 ημέρες, 21 ταινίες στο επίσημο διαγωνιστικό και μία -ακόμη- απόβαση του Χόλιγουντ στο Λίντο, το 81ο Φεστιβάλ Βενετίας έριξε αυλαία το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου.

Τον Χρυσό Λέοντα απέσπασε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ για την ταινία του «The Room Next Door», με πρωταγωνίστριες την Τίλντα Σουίντον και την Τζούλιαν Μουρ. «Θα ήθελα να την αφιερώσω στην οικογένειά μου, που είναι εδώ τώρα... Αυτή η ταινία, το The Room Next Door, είναι η πρώτη μου στα αγγλικά... αλλά το πνεύμα είναι ισπανικό», είπε ο Αλμοδόβαρ -γνώριμος του Φεστιβάλ- παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Η πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του Ισπανού δημιουργού αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Sigrid Nunez «What Are You Going Through» και ακολουθεί δύο φίλες που συναντιούνται μετά από χρόνια, τη συγγραφέα μπεστ σέλερ, Ingrid (Τζούλιαν Μουρ) και τη δημοσιογράφο Martha (Τίλντα Σουίντον), η οποία έχει καρκίνο σε τελικό στάδιο. Οι δύο γυναίκες που στα νιάτα τους, την εποχή που εργάζονταν στο ίδιο περιοδικό, ήταν επιστήθιες φίλες, αλλά στην πορεία δεν κράτησαν επαφή, βυθίζονται στο παρελθόν, ανακαλούν αναμνήσεις, αφηγούνται ιστορίες, μιλούν για τέχνη και ταινίες. Όμως, η Martha έχει μία επιθυμία: θέλει να πεθάνει με αξιοπρέπεια και ζητά από την Ingrid να είναι στο διπλανό δωμάτιο όταν θα πάρει το χάπι της ευθανασίας.

O Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε στην ταινία «Vermiglio» της Μάουρα Ντελπέρο.

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής κέρδισε η ταινία «April» της Ντέα Κουλουμπεγασβίλι.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας απέσπασε ο Μπρέιντι Κόρμπετ για το «The Brutalist» με τους Έϊντριεν Μπρόντι, Φελίσιτι Τζόουνς και Γκάι Πιρς-η ταινία θεωρούνταν φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα.

Η Νικόλ Κίντμαν απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την ταινία «Babygirl», στην οποία υποδύεται τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας εταιρείας που συνάπτει σχέση με έναν νεαρό ασκούμενο, ρισκάροντας τόσο τον γάμο της όσο και την επαγγελματική της θέση. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της η σκηνοθέτις της ταινίας Αλίνα Ρέιν, η οποία και διάβασε το μήνυμα της, καθώς η ηθοποιός πληροφορήθηκε ότι έχασε την μητέρα της μόλις έφτασε στη Βενετία και γύρισε αμέσως πίσω. «Έμαθα λίγο μετά την άφιξή μου στη Βενετία ότι η όμορφη, γενναία μητέρα μου, Janelle Ann Kidman, μόλις έφυγε από τη ζωή. Είμαι σε σοκ και πρέπει να είμαι με την οικογένειά μου. Αυτό το βραβείο είναι για εκείνη».

Το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας κέρδισε ο Βενσάν Λιντόν για το «The Quiet Son», όπου υποδύεται έναν single πατέρα ο γιος του οποίου προσχωρεί στην ακροδεξιά -παρά το γεγονός ότι φαβορί θεωρούνταν ο Ντάνιελ Κρεγκ για την ερμηνεία του στο «Queer» του Λούκα Γκουαντανίνο. «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ όλη την κριτική επιτροπή!», δήλωσε ο 65χρονος ηθοποιός, ο οποίος ευχαρίστησε επίσης τις σκηνοθέτριες της ταινίας, Μιριέλ και Ντελφίν Κουλέν».

Το Βραβείο Σεναρίου κέρδισε η ταινία «I’m Still Here» και το Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο ο Πολ Κιρσέρ για το «And Their Children After Them».

Τα βραβεία

Επίσημο Διαγωνιστικό

- Χρυσός Λέοντας: «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Ισπανία)

- Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής: «Vermiglio» της Μάουρα Ντελπέρο (Ιταλία - Γαλλία - Βέλγιο)

- Αργυρός Λέοντας Καλύτερης Σκηνοθεσίας: «The Brutalist» του Μπρέιντι Κόρμπετ (Βρετανία)

- Coupe Volpi Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας: Νικόλ Κίντμαν, «Babygirl» της Αλίνα Ρέιν (ΗΠΑ)

- Coupe Volpi Καλύτερης Ανδρικής ρμηνείας: Βενσάν Λιντόν, «The Quiet Son» των Ντελφίν Κουλέν και Μιριέλ Κουλέν (Γαλλία)

- Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου: Μουρίλο Χάουζερ και Εϊτόρ Λορέγκα για την ταινία «I’m Still Here» του Βάλτερ Σάλες (Βραζιλία - Γαλλία)

- Ειδικό βραβείο της Επιτροπής: «April» της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι (Γαλλία - Ιταλία - Γεωργία)

- Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: Πολ Κιρσέρ, «Leurs enfants après eux» των Λουντοβίκ Μπουκερμά και Ζοράν Μπουκερμά (Γαλλία).

Ορίζοντες

Καλύτερη Ταινία: «The New Year that Never Came», Bodgen Mureşanu

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Sarah Friedland, «Familiar Touch»

Ειδικό Bραβείο της Επιτροπής: «One of Those Days When Hemme Dies», Murat Firatoğlu

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία: Kathleen Chalfant, «Familiar Touch»

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία: Francesco Gheghi, «Familia»

Καλύτερο Σενάριο: Scandar Copti, «Happy Holidays»

Καλύτερη ταινία Mικρού Mήκους: «Who Loves the Sun», Arshia Shakiba

LION OF THE FUTURE

Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας Luigi de Laurentiis: «Familiar Touch», Sarah Friedland

Ορίζοντες EXTRA

Βραβείο Κοινού: «The Witness», Nader Saeivar

VENICE CLASSICS

Best Documentary on Cinema: «Chain Reactions», Αλεξάντρ Ο. Φίλιπ

Best Restored Film: «Ecce Bombo», Νάνι Μορέτι

VENICE IMMERSIVE

Grand Jury Prize: «Ito Meikyu», Boris Labbé

Special Jury Prize: «Oto’s Planet», Gwenael François