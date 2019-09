Φοιτήτρια ανακάλυψε κωδικοποιημένα μηνύματα στο επικό ποίημα «Χαμένος Παράδεισος» του Μίλτον

William Blake, The Temptation and Fall of Eve, 1808, Wikimedia commons

Ακολουθούν οι στίχοι:

″... his foul esteem

Sticks no dishonor on our Front, but turns

Foul on himself; then wherefore shunn’d or fear’d

By us? who rather double honor gain

*From his surmise prov’d false, find peace within,

*Favor from Heav’n, our witness from th’event.

*And what is Faith, Love, Virtue unassay’d

*Alone, without exterior help sustain’d?

*Let us not then suspect our happy State

*Left so imperfect by the Maker wise

*As not secure to single or combin’d.

*Frail is our happiness, if this be so,

And Eden were no Eden thus expos’d. (9.329-41)

Οι αστερίσκοι επισημαίνουν τα πρώτα γράμματα, των πρώτων λέξεων των στίχων που σχηματίζουν το κωδικοποιημένο μήνυμα. Οι λέξεις που σχηματίζονται είναι «FFAALL» και η δεύτερη «FALL» δηλαδή «πτώση», που είναι και από τα βασικά θέματα στα οποία εστιάζει το ποίημα.

Διαβάζοντας από πάνω προς τα κάτω σχηματίζεται η λέξη «FFAALL» ενώ η διπλή γραφή κάθε γράμματος εκτιμάται πως συμβολίζει την διπλή πτώση της ανθρωπότητας (Αδάμ και Εύα). Διαβάζοντας από κάτω προς τα πάνω σχηματίζεται η λέξη «FALL» και εκτιμάται πως αφορά στην πτώση του Σατανά ο οποίος ήταν άγγελος ο οποίος εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο.