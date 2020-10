Φωτογραφία που έγινε viral προκαλεί ανησυχία για το Jurassic Park της Ινδονησίας

View this post on Instagram

Sedih! Komodo berhadap2an dengan truk proyek bangunan Wisata Jurassic di Pulau Rinca. U pertama kalinya Komodo2 ini mendengar deru mesin2 mobil dan menghirup bau asapnya. Akan spt apa dampak proyek2 ini ke depannya? Masih adakah yg peduli dg konservasi? . (Photo supplied)