ARIS MESSINIS via Getty Images Φωτογραφία αρχείου. 20 Ιανουαρίου 2019, ημέρα διαδήλωσης για το όνομα της Μακεδονίας μπροστά στο ελληνικό κοινοβούλιο. (Photo by Aris MESSINIS / AFP) (Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)