Gallery Night: Oι γκαλερί ξενυχτάνε στις 5 Οκτωβρίου

Οι γκαλερί που συμμετέχουν

1. a.antonopoulou.art

20 Aristofanous str.

105 54 Athens, Greece

+30 210 3214 994

www.aaart.gr

a.antonopoulou.art

Αριστοφάνους 20

105 54 Αθήνα

210 3214 994

www.aaart.gr

Geometry as Caprice

Απόστολος Ντελάκος / Apostolos Ntelakos

2. AD Gallery

3 Pallados street, 105.54 Psyrri

Athens

+30 210 32 28 785

www.adgallery.gr

Γκαλερί ΑΔ

Παλλάδος 3, 105.54 Ψυρρή

Αθήνα

210 32 28 785

www.adgallery.gr

Ατομική έκθεση: ManuelOcampo

Ατομική έκθεση: MihaelMilunovic

Solo show: Manuel Ocampo

Solo show: Mihael Milunovic

3.Agathi Kartalos

Mithimnis 12 & Eptanisou

Athens, 11527

2108640250

Αγκάθι Καρτάλος

Μηθύμνης 12 & Επτανήσου

Αθήνα, 11527

210 8640250

Ομαδική έκθεση: Le rouge et le noir

Δημοσθένης Δαββέτας , Κορνήλιος Γραμμένος, Μαριλένα Ζαμπούρα

Group show: Le rouge et noir

Dimosthenis Davvetas, Kornelios Grammenos, Marilena Zampoura

4.Alma Contemporary Art Gallery

Ipsilantou 24, Kolonaki

10676, Athens

tel.: +302114003160

almagallery@gmail.com

www.galleryalma.com

Alma Contemporary Art Gallery

Υψηλάντου 24, Κολωνάκι

10676, Αθήνα

τηλ.: 2114003160

almagallery@gmail.com

www.galleryalma.com

The Black Boxes of Memories, ατομική έκθεση της Ελένης Κάπρου

The Black Boxes of Memories, Eleni’s Kaprou solo show

5. ARGOGALLERY

Neofytou Douka 5

10674 Kolonaki

Athens

+30 210 7249333

www.argo-gallery.gr

Γκαλερί ΑΡΓΩ

Νεοφύτου Δούκα 5

10674 Κολωνάκι

Αθήνα

210 7249333

www.argo-gallery.gr

Έκθεση ζωγραφικής του καλλιτέχνη Μάρτιν Κράστεβ

Solo exhibition of paintings of the artist Martin Krastev

6. Art Prisma*

3, Agiou Spiridonos

Pireaus 18535

2104131999

www.galleryartprisma.gr

*In collaboration with S.I.L Space

Art Πρίσμα*

Aγ. Σπυρίδωνος 3

Πειραιάς 18535

2104131999

www.galleryartprisma.gr

*Σε συνεργασία με το χώρο S.I.L

Πόπη Γιαννάκη

″NO COMMENTS″

Popi Giannaki

“NO COMMENTS”

7.Athens Art Gallery

4, Glykonos Str, Dexameni Square

Athens

210 7213938

www.athensartgallery.gr

Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Γλύκωνος 4, Πλ. Δεξαμενής

Αθήνα

210 7213938

www.athensartgallery.gr

Λίζη Καλλιγά

Κολυμβητές 2

Φωτογραφία



Lizzie Calligas

Swimmers 2

Photography

8. CAN CHRISTINA ANDROULIDAKI GALLERY

42 Anagnostopoulou Str

10673 Athens GR

T/F +30.210.3390833

info@can-gallery.com

www.can-gallery.com

CAN CHRISTINA ANDROULIDAKI GALLERY

Αναγνωστοπούλου 42

10673 Αθήνα

210.3390833

info@can-gallery.com

www.can-gallery.com

Έφη Χαλιόρη- Ατομική έκθεση

Efi Haliori - Solo show

9. Cheapart

25, A. Metaxa

Athens, 10681

+302103817517

Cheapart

Α. Μεταξά 25

Αθήνα, 10681

2103817517

Performance: “I Miss America” του Peter Max Lawrence σε επιμέλεια Macklin

Kowal.

Performace: Peter’s Max “I Miss America” curated by Macklin Kowal.

10.Chili Art Gallery

13-15 Dimofontos str.

Thission

2107292564

www.chiliart.gr

Chili Art Gallery

Δημοφώντος 13-15

Θησείο

2107292564

www.chiliart.gr

Ατομική έκθεση της AlexandraSarah

“Noncorporeal Trembling Frequencies”

Alexandra Sarah’s solo show

“Noncorporeal Trembling Frequencies”

11.Dépôt Art Gallery

5, Neophytou Vamva Str

Kolonaki, GR-106 74 Athens, Greece

Phone:+30 210 3648174

e-mail:info@depotgallery.gr

www.depotgallery.gr

Dépôt Art Gallery

Νεοφύτου Βάμβα 5

106 74 Κολωνάκι Αθήνα

Τηλ : 210 36 48 174

e-mail: info@depotgallery.gr

www.depotgallery.gr

Εικονοποιητές του Κύκλου Ποιητών

Icon makers, members of Poets Circle

12.ekfrasi-yianna grammatopoulou

9a Valaoritou Str.

Athens, 10671

2103607598

info@ekfrasi-art.gr

εκφραση-γιαννα γραμματοπουλου

Βαλαωρίτου 9α

Αθήνα, 10671

2103607598

info@ekfrasi-art.gr

Παναγιώτης Μπαξεβάνης

Aquietdisorder

Panayiotis Baxevanis

A quiet disorder

13.Eleftheria Tseliou Gallery

3, Irakleitou Str.

Athens, 10673

+30 210 3618188

www.tseliougallery.com

Eleftheria Tseliou Gallery

Ηρακλείτου 3

Αθήνα 10673

210 3618188

www.tseliougallery.com

Μαργαρίτα Μυρογιάννη, RoomofPunishment

Margarita Myrogianni, Room of Punishment

14. Elika Gallery

27 Omirou Str.

10672 Athens, Greece

+30210361804

www.elikagallery.com

Elika Gallery

Ομήρου 27

10672 Αθήνα

2103618045

www.elikagallery.com

Ατομική έκθεση: Αλέξανδρος Λάιος

Solo show: Alexandros Laios

15. ENIA GALLERY

55 Mesologgiou St

18545 Piraeus

+2104619700

www.eniagallery.com

ENIA GALLERY

Μεσολογγίου 55

Πειραιάς 18545

+2104619700

www.eniagallery.com

Ομαδική έκθεση: Backtobasics: Ζωγραφική / Επιμέλεια: Άρτεμις Ποταμιάνου

Group show: Back to basics: Painting / Curator: Artemis Potamianou

16.Gallery Ersi

4 Kleomenous str., Kolonaki Athens

Τηλ : 210 72 20 231

www.ersi.gr

Γκαλερί Έρση

Κλεομένους 4,Κολωνάκι Αθήνα

Τηλ : 210 72 20 231

www.ersi.gr

Ατομική έκθεση της Χριστιάννας Γαροφαλίδου

‘’ Κρίσεις και Συγκρούσεις ‘’

Christianna Garofalidou’s solo show

‘’ Crisis and Conflicts ‘’

17. GALLERY “7”

20, Solonos Str.

Athens, 106.73

210.3612050

www.gallery7.gr

ΓΚΑΛΕΡΙ “7”

Σόλωνος, 20

Αθήνα, 106.73

210.3612050

www.gallery7.gr

″ ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ ”

“A MODERN AESOP”

18.Gallery Genesis

35 HARITOS Street

Kolonaki 10675

Athens, Greece

Tel.: +30 211 7100566

www.gallerygenesisathens.com

GalleryGenesis

Χάρητος 35

Κολωνάκι 10675

Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: 2117100566

www.gallerygenesisathens.com

Ατομική έκθεση: Ιωσηφίνα Κοσμά

«Ροές»

Solo show: Iosifina Kosma

“Roes”

19. Ikastikos Kiklos Sianti

2, Leof. Vas. Alexandrou

Athens, 11634

+302107245432

Εικαστικός Κύκλος Sianti

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2

Τ.Κ. 11634 , Αθήνα

(πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη)

Τηλ: +30 210.7245432

www.ikastikos-kiklos.com

Ομαδική έκθεση

Group show

20.Ileana Tounta Contemporary Art Center

48 Armatolon-Klefton st.

114 71, Athens - GR

Τel: 210 64 39 466

http://www.art-tounta.gr

. Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα

Αρματολών & Κλεφτών 48

11471, Αθήνα

Τηλ: 210 64 39 466

http://www.art-tounta.gr

Ατομική έκθεση φωτογραφίας: Αριστοτέλης Ρουφάνης

Soloshow: AristotleRoufanis

Ομαδική έκθεση: Ευαγγελία Δημητρακοπούλου, Άλκηστις Μαυροκεφάλου,

Κρίστι Μπουτσάι

Group show: Christie Boutsai, Evangelia Dimitrakopoulou, Alkistis Mavrokefalou

21. Kappatos Gallery

12 Athinas Str.,

Athens 10554

Greece

T:+30 2103217931

gallery@kappatosgallery.com

www.kappatosgallery.com, www.athensartresidency.org

Αίθουσα Τέχνης Καππάτος

Αθηνάς 12

Μοναστηράκι, Αθήνα 10554

T: 210 3217931, 6932463131

www.kappatosgallery.com, www.athensartresidency.com

Ατομική έκθεση: Ειρήνη Γεωργοπούλου

Solo show: Eirini Georgopoulou

22. Nitra Gallery

34 Alopekis Str.

Athens, 10675

+302130436697

www.nitragallery.com

Nitra Gallery

Αλωπεκής 34

10675 Κολωνάκι

+302130436697

www.nitragallery.com

Ομαδική Έκθεση

Group show

23. PERITECHNON KARTERIS GALLERY

5 Irodotou str.

Kolonaki

Athens

TEL. +30 210 8239465

www.peri-technon.com

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΤΕΡΗΣ

Ηροδότου 5

Κολωνάκι

Αθήνα

ΤΗΛ. 210 8239465

www.peri-technon.com

ABYSS ILLUMINATION

24. RebeccaCamhiGallery

Leonidou 9 10437, Athens

2105233049

www.rebeccacamhi.com

Aίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή

Λεωνίδου 9, 104 37 Αθήνα





ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΝΙΑΣ

″ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΣΚΥΛΑ. ΜΗΝ ΤΑ ΑΓΓΙΖΕΙΣ.″

KONSTANTIN KAKANIAS

″THAT’S MINE BITCH. DO NOT TOUCH. BACK OFF.″



25. Skoufa Gallery

4, Skoufa Str.

Athens, 10673

+302103643025, +2103603541

Γκαλερί Σκουφά

Σκουφά 4

Αθήνα ,10673

2103643025, 2103603541

Ατομική έκθεση: Πορεία των κόσμων , PatrickFabre

Solo show: Journey of the worlds , Patrick Fabre

26.Technochorosartgallery

Lebessi 4 , Acropolis, 11742

Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος

Λεμπέση 4, Ακρόπολη ,11742

211 182 38 18, www.technohoros.org

Ben Fuog

Sonneto