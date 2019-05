Στους πρώτους κύκλους μπορεί να παπαγάλιζα τα επίσημα ή ανεπίσημα moto των ευγενών οίκων («The winter is coming», «The Lannisters always pay their debts») αλλά με τον καιρό κατάλαβα πως το «Valar Morghulis», όπως και στη ζωή, ήταν η μόνη αλήθεια. Και εμπέδωσα πως πολλές από τις ατάκες των χαρακτήρων, που τις προσπερνούσα ως «δεύτερες», πρόδιδαν το τέλος και αποκάλυπταν στοιχεία για τον πραγματικό χαρακτήρα των ηρώων. Ούτε μια ατάκα που ακούστηκε στη σειρά ή μια σκηνή δεν πήγε στο βρόντο. Όλα απέκτησαν νόημα. (Και ακόμη και εάν μια σκηνή δεν είχε το νόημα που της απέδιδα και μόνο το ότι με έβαζε στο τρυπάκι να την δω από 10 πλερές κάτι λέει).

Jaime – Cersei = L.F.E.

Ό,τι και να μου πείτε γνώμη δεν αλλάζω. Ήταν το μεγαλύτερο love story της σειράς και το μεγαλύτερο, για ’μένα, love story της μικρής οθόνης. Ήταν το αγαπημένο μου ζευγάρι κυρίως για τον τρόπο που ο Jaime αγαπούσε τη δική του «mad queen». Θα ήθελα να είχε ζήσει αλλά υποκλίνομαι γιατί πέθανε όπως ήθελε: «Ιn the arms of the woman I love» (στην αγκαλιά της γυναίκας που αγαπώ). Ακριβώς όπως τον είδαμε στο τελευταίο επεισόδιο όταν ο αδερφός του Tyrion τον αναζητούσε στα ερείπια. Πείτε ό,τι θέλετε αλλά διέγραψε μια εκπληκτική πορεία, βασανίστηκε εσωτερικά και σωματικά, πάλεψε τους δαίμονες του, έζησε με τις ενοχές του (the things we do for love), έκανε το καθήκον του αλλά ποτέ δεν πρόδωσε την αγάπη του.