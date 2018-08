«Grease» 40 χρόνια μετά: Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον στις αγαπημένες τους φιγούρες

JON KOPALOFF VIA GETTY IMAGES

Όσο για το soundtrack της ταινίας που άφησε εποχή, με τον τίτλο «You ’re the one that I want», ο Τραβόλτα δήλωσε: «Ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι που κάναμε αυτό το τραγούδι, γιατί προκαλεί έκσταση».

(Με πληροφορίες από την αμερικανική έκδοση της HuffPost)