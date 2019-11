Greek Hotel of the Year Awards 2020: Ο Πάνος Αλμυράντης πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής.

Ανανεωμένη και ενισχυμένη «στα σημεία» είναι η φετινή κριτική επιτροπή των Greek Hote l of the Year Awards, των βραβείων που αναδεικνύουν τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα.

Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο Πάνος Αλμυράντης, Γενικός Διευθυντής του Daios Cove και Αντιπρόεδρος της EHMA - European Hotel Managers Association. Η επιτροπή ενισχύεται φέτος με αξιόλογους ξενοδόχους, luxury travel specialists σημαντικών αγορών του εξωτερικού αλλά και με «ειδικούς» των επιμέρους τομέων λειτουργίας των ξενοδοχείων καθώς και δημοσιογράφους ελληνικών και ξένων Μέσων.

Αναλυτικά, τα 26 μέλη της φετινής επιτροπής είναι οι:

Τζίνα Μαμιδάκη - Διευθύνουσα Σύμβουλος Bluegr, Διονύσης Σοτοβίκης – Αρχιτέκτονας, Γιάννης Οικονόμου - Managing Director Economou Hotels & Αντιπρόεδρος ΞΕΕ, Γιώργος Σπανός - Αντιπρόεδρος Ledra Hotels & Villas, Κατερίνα Κατώπη - Director, Dolphin Capital Partners, Ιωάννα Παπαδοπούλου - Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Μαρία Θεοφανοπούλου - CEO, Greek Travel Pages, Sudha Eliades - Publisher Insider Publications, Olivier Manent - Product Director Nautil, Quentin Desurmont - Founder Traveller Made, Ιρις Φώλια - Head of Supply, “Eliza was here” - Sundio Group GmbH, Νίκη Σμυρνή - Δημιουργός του Travelgems, Σόφι Χατζηβασιλείου - Founder & CEO Original Senses, Νικόλας Γιαννόπουλος DipWSET, Managing Director Oenophorum Luxury Hospitality Services, Νίκος Μπακούλης – Συνιδρυτής «The Clumsies», Robin Sheppard - Co-founder Bespoke Hotels, John Goldwyn - Vice President, Director of Planning & Landscape, WATG London, Marloes Knippenberg - CEO Kerten Hospitality, Τάσος Γούσης - Ιδρυτικό μέλος της ομάδας gfra architecture, Γιώργος Μαθιουδάκης - Landscape Architect & Urban Designer, Livingscapes_Mathioudakis+Associates, Τίτη Βελοπούλου – Travel Writer & Travel Blogger, Βάσω Παπαγιαννακοπούλου - Διευθύντρια Σύνταξης Madame Figaro, Ελένη Στασινοπούλου - Web Editor in Chief, Attica Publications & Founder of TheHotelTrotter.com, Jacoline Vinke - Travel writer - Small Hotels in Greece, Maud Vidal-Naquet - Δημοσιογράφος Le Figaro και Τάσος Λαζαρίδης - Luxury Lifestyle Blogger.

Ο τίτλος Greek Hotels of the Year, απονεμημένος από μια ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών της φιλοξενίας, πιστοποιεί τη μοναδικότητα ενός καταλύματος και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση ποιοτικής πελατείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 22 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.hoteloftheyear.gr.