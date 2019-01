Greek Hotel of the Year Awards: Η Απονομή των βραβείων

Κορυφαία ξενοδοχεία και resorts στην Ελλάδα θα βραβευτούν στην τελετή απονομής των Greek Hotel of the Year Awards

Κορυφαία ξενοδοχεία και resorts στην Ελλάδα θα βραβευτούν στην τελετή απονομής των Greek Hotel of the Year Awards που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:30, στο Μέγαρο Λυκιαρδοπούλου – «Amalias 36» στην Αθήνα.

Τα Greek Hotel of the Year Awards θα αναδείξουν δυναμικά new openings, κλασικές αξίες και «κρυφά διαμάντια» του ελληνικού ξενοδοχειακού χάρτη. Ο ανταγωνισμός υπήρξε έντονος και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα ονόματα των ξενοδοχειακών brands που θα διακριθούν στις κατηγορίες Iconic Hotel, Lifestyle Hotel, New Resort, Luxury Hotel και Best Architecture.

Τις υποψηφιότητες στα βραβεία αυτά, που διοργανώνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Hotel&Restaurant υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, αξιολόγησε εικοσαμελής κριτική επιτροπή με πρόεδρους την Τζίνα Μαμιδάκη - Διευθύνουσα Σύμβουλο της Bluegr, τον Διονύση Σοτοβίκη – Αρχιτέκτονα και τον Αλέξη Γαληνό - Διευθύνων Σύμβουλο ΕΑΤΑ. Μέλη της κριτικής επιτροπής είναι διακεκριμένοι επαγγελματίες της ανάπτυξης και λειτουργίας ξενοδοχείων, αρχιτέκτονες και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Greek Hotel of the Year Awards, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα hoteloftheyear.gr.

Χρυσός χορηγός των Greek Hotel of the Year Awards είναι το ekdromi.gr, χορηγός η hotelBrain και υποστηρικτές οι: BCA College, Piscines Ideales, Pure και Vagenas.