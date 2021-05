H Amazon εξαγόρασε την MGM με το βλέμμα στον Τζέιμς Μποντ

SOPA Images via Getty Images

Η Amazon εξαγόρασε την MGM, το ιστορικό στούντιο πίσω από τις ταινίες Τζέιμς Μποντ, με στόχο να προσθέσει περιεχόμενο στην πλατφόρμα streaming που διαθέτει.

Η συμφωνία έκλεισε στα 8,45 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά της Amazon μετά την απόκτηση της Whole Foods το 2017, έναντι 14 δισ. δολαρίων

Είναι προφανές ότι το mega deal, που αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, έγινε προκειμένου να ενισχυθεί η υπηρεσία ροής έναντι των ανταγωνιστών της, Netflix και Disney+.

Η Amazon δεν αποκαλύπτει πόσοι παρακολουθούν την υπηρεσία Prime Video, αλλά περισσότερα από 200 εκατομμύρια άτομα έχουν πρόσβαση σε αυτήν, ενώ εκτός από το Prime Video, διαθέτει επίσης μια δωρεάν υπηρεσία ροής που ονομάζεται IMDb TV, στην οποία προβάλλονται διαφημίσεις κατά τη διάρκεια ταινιών και εκπομπών.

Η απόκτηση της MGM δίνει στην Amazon πρόσβαση σε χιλιάδες ταινίες -συνολικά 4.000 φιλμ και 17.000 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος- μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Ρόκι», «Ρόμποκοπ» και «Ροζ Πάνθηρας», αλλά και το καλωδιακό κανάλι Epix, που ανήκει επίσης στο στούντιο.

Γνωστή από τον λογότυπο με το λιοντάρι που βρυχάται, η MGM είναι ένα από τα παλαιότερα στούντιο του Χόλιγουντ, καθώς ιδρύθηκε το 1924, όταν ακόμη ο κινηματογράφος ήταν βωβός.

Ο κατάλογος του είναι τεράστιος, μεταξύ αυτών και μία μακρά λίστα κλασικών ταινιών, όπως το «Singin’ in the Rain» και βέβαια, η νέα ταινία Μποντ «No Time to Die».

Η Amazon έχει ήδη το δικό της στούντιο αλλά τα αποτελέσματα είναι μικτά. Δύο από τις σειρές της, το «The Marvelous Mrs. Maisel» και το «Fleabag», απέσπασαν βραβεία Emmy. Αλλά πολλές από τις ταινίες της δεν κατάφεραν να κόψουν εισιτήρια στο box office. Πρόσφατα, η Amazon άρχισε να επενδύει σε αθλητικά σόου, ενώ όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ανέλαβε την παραγωγή της σειράς «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», που θα είναι «η πιο ακριβή τηλεοπτική σειρά που έγινε ποτέ», καθώς τα Amazon Studios θα δαπανήσουν 465 εκατ. δολάρια μόνο για την πρώτη σεζόν.

Η αξία της Amazon, που ιδρύθηκε το 1995 ως online βιβλιοπωλείο, είναι στα 1,6 τρισ δολάρια, καθώς έχει εξελιχθεί σε ένα μεγαθήριο που λίγο πολύ τα κάνει όλα.