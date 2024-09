H Beyond στην Αθήνα

BEYOND

Μετά από τέσσερις πετυχημένες διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, η 5η Beyond με τίτλο «ΑΙ Reality Bites» θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, 4-6 Απριλίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο «Metropolitan».

Η Διεθνής Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας Beyond, πλέον θα πραγματοποιείται εναλλάξ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που συμβολίζει τη δυναμική και των δύο πόλεων στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πιστεύουμε πολύ στη Beyond, πιστεύουμε στη σημασία της για την ανάδειξη της ελληνικής βιομηχανίας πληροφορικής και της δυναμικής της. Η εγχώρια αγορά πληροφορικής συνεχώς δυναμώνει ανοίγοντας τους ορίζοντες της και προς το εξωτερικό. Το ταλέντο εξάλλου των Ελλήνων ερευνητών και εργαζομένων στον τομέα αυτό είναι αστείρευτο. Τα έργα ψηφιοποίησης, που υλοποιούμε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και ευρύτερα οι μεταρρυθμίσεις για το ψηφιακό άλμα της χώρας έχουν δώσει μια ισχυρή ώθηση στον κλάδο τεχνολογίας. Μόνο τα έργα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπολογίζονται σε πάνω από 2,5 δις ευρώ. Οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές όπως ο υπερυπολογιστής “Δαίδαλος” και το “Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων”, η διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε όλη τη χώρα, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δικαιοσύνης και της Υγείας, το οικοσύστημα Κυβερνοασφάλειας που αναπτύσσεται ιδιαίτερα με την εφαρμογή της Οδηγίας NIS2, αποτελούν παραδείγματα σπουδαίων ευκαιριών. Όλα αυτά οφείλουμε να τα αναδείξουμε και στη Beyond κάνοντας συμμέτοχους την κοινωνία των πολιτών και θέτοντας τους επόμενους στόχους μας».

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στον χαιρετισμό του επισήμανε ότι «η διοργάνωση της BEYOND τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική τεχνολογική κοινότητα και την οικονομία, καθώς θα αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δυο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας μας. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται κοντά σε πολλά βαλκανικά κράτη, καθιστώντας την πύλη προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, αποτελώντας κόμβο τεχνολογίας της περιοχής. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και το μεγαλύτερο έργο, το Thess INTEC που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 33 εκατ. ευρώ. Η Αθήνα βρίσκεται σε κομβικό σημείο και αποτελεί πύλη προς τις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Νότιας Ευρώπης. Οι δύο πόλεις έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας στο οικοσύστημα της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Και η Beyond προσφέρει κορυφαίες ευκαιρίες για εμπορικές συμφωνίες, δικτύωση, αλλά και πολύ σημαντικές παράλληλες δράσεις». Πρόσθεσε ακόμη ότι «η διοργάνωση της BEYOND το 2025 στην Αθήνα θα συμβάλλει στην περαιτέρω διεθνοποίηση της έκθεσης και θα την καταστήσει ακόμα περισσότερο σημείο αναφοράς για την υψηλή τεχνολογία».