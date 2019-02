H ιστορία της καλλονής του American Idol που κινδυνεύει να μπει φυλακή για 40 χρόνια

John W. Ferguson via Getty Images

Τη δεκαετία μεταξύ του American Idol και των συλλήψεων της, η Αντονέλα Μπάρμπα δεν ήταν άπραγη καλλιτεχνικά. Συμμετείχε στην ταινία του 2017, All About the Money, ενώ στο μεσοδιάστημα είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, τραγουδούσε σε μεγάλα στάδια πριν την έναρξη μεγάλων αγώνων, διαφήμιζε ισοτονικά ποτά και όταν δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά, προσπαθούσε να μείνει στα φώτα συμμετέχοντας στο αηδιαστικό παιχνίδι Fear Factor.

Το 2014, ήταν μεταξύ των τραγουδιστριών που επέλεξε η Unicef για την επανεκτέλεση του τραγουδιού Imagine.

Πέρσι μάλιστα, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, στην ενότητα «Where are they now?», όπου φιλοξενούνται όσοι έκαναν θόρυβο στο star system στο παρελθόν και πλέον έχουν εξαφανιστεί.

Τώρα, έχει σοβαρότερα θέματα να ασχοληθεί από την καριέρα που τελικά δεν κατάφερε να κάνει. Η ωραία Αντονέλα αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως 40 ετών.

Η δεξιοτεχνία της στο πιάνο και το βιολί, ίσως της φανεί πιο χρήσιμη από κάθε άλλη φορά όταν περάσει την πόρτα της φυλακής.