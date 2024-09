Η Kia μπαίνει στα ελαφρά επαγγελματικά

Να ένα ακόμα σημαντικό βήμα από την Kia, η οποία ετοιμάζεται να εισέλθει στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Για τον λόγο αυτό, στην προσεχή έκθεση IAA Hannover 2024, που θα πραγματοποιηθεί 16-22 Σεπτεμβρίου 2024, θα παρουσιάσει τα πρωτότυπα οχημάτων PBV (Platform Beyond Vehicles).

Τα πρωτότυπα PV5 High Roof, PV5 People Mover, PV5 3D και PV7 είναι πλήρως ηλεκτρικά, συνδεδεμένα και προσαρμόσιμα, ενώ αποτελούν μια ανατρεπτική προσέγγιση στην αγορά των LCV, με την εισαγωγή της πρώτης έκδοσης παραγωγής να προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2025.

«Τα ευέλικτα και εξαιρετικά πολύπλευρα PBV πρόκειται να αλλάξουν εντελώς τα logistics και τις μεταφορές, με μια πραγματικά πελατοκεντρική προσέγγιση και μια ενιαία ηλεκτρική πλατφόρμα που μπορεί να προσαρμοστεί για πολλαπλές ανάγκες μετακίνησης», δήλωσε ο Μαρκ Χέντριχ, πρόεδρος της Kia στην Ευρώπη.

Να σημειώσουμε ότι τα Kia PBV είναι ιδανικά τόσο για B2B όσο και για ιδιώτες πελάτες. Ως ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης, τα PBV συνδυάζουν μοναδικά κατάλληλα για χρήση EV με προηγμένες λύσεις λογισμικού, ασύρματες ενημερώσεις (over the air) και τις καλύτερες διαστάσεις και χωρητικότητα φόρτωσης στην κατηγορία τους, με εξαιρετική ευελιξία και το χαμηλότερο ύψος εισόδου στην αγορά.